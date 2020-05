Metacritic 82/100 (critiques) -Pour l'instant-

JVL 19/20

God is a Geek 9/10

Un gameplay innovant et une esthétique incroyable font de Huntdown un jeu incontournable dans le genre run and gun shooter. Avec un éventail d'options de difficulté, d'objectifs secondaires et même de coopération, c'est un point de départ parfait pour le genre pour tous les futurs jeu à l'horizon.

Destructoid 8/10

Huntdown est un jeu de tir d'arcade nihiliste, bruyant, explosif, voire odieux. Mais derrière son style bande dessinée acide et son ton vulgaire se cache une superbe expérience d'action méticuleusement conçue, remplie de carnage créatif et addictif, à un rythme effréné, pour un prix agréable.

PCGames 8/10

Avec son superbe pixel art, son action engageante, ses niveaux variés, ses tonnes d'ennemis et sa bande son élégante, Huntdown est un winner. Je souhaite juste que cela dure un peu plus longtemps.

( 11 Positives / 0 Mitigée / 0 Négative)

Innovative gameplay and incredible aesthetics make Huntdown a must play run and gun shooter. With an array of difficulty options, side objectives and even co-op, it's a perfect starting point in the genre for all gaming backgrounds.

Huntdown is a nihilistic, loud, explosive, even obnoxious arcade shooter. But behind its acid comic style and vulgar tone lies a superb, meticulously crafted action experience, packed with creative and addictive carnage, at a breakneck pace, for an agreeable price.

With its superb pixel art, engaging action, varied levels, tons of enemies and a stylish soundtrack, Huntdown is a winner. I just wish it lasted a bit longer