Jeux Vidéos

Bon et bien mon anniversaire étant passé le 14 de ce mois j'ai enfin pu me prendre laavec comme premier jeuhistoire d'avoir un jeu immense à faireJe retrouve mes marques de joueur demais je dois dire que ce jeu est encore bien plus nerveux que Brawl.Mais je sais pas vous je trouve que les Mii sont rigolo à jouer surtout quand on a des personnages personnel qui vont à merveille avec les trois types de jouabilité.Bon je serais pas contre quelques conseil sur le mode esprit ? Et également savoir comment on débloque les personnages est-ce que c'est de manière aléatoire à force de jouer ?Vivement que j'ai mon main Sonic