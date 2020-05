L'UE5 tout juste annoncé,y, le CEO d'Epic prend la parole pour s'exprimer sur les consoles nouvelles génération, en particulier laDurant le briefing pour le tout nouveau moteur Unreal Engine 5, optimisé pour fonctionner avec les consoles next gen, Tom Sweeney a déclaré que la PS5 est uneLe nouveau disque, que Sony prétend être plus rapide que tout autre appareil disponible sur le marché actuellement, ne fera pas que rendre les temps de chargement presque inexistants, mais permettra également aux développeurs d'accéder aux données dont leurs jeux sont composés avec une vitesse sans précédent. Le résultat est que les mondes de jeu plus grands se chargent beaucoup plus rapidement que jamais, ce qui pourrait entraîner des changements drastiques dans la façon dont les développeurs abordent le développement des jeux, de l'équilibre entre la qualité visuelle et les performances à la conception de niveaux.Sweeney ne dit pas que vous ne pouvez pas obtenir un lecteur M.2 comparable pour votre PC, même maintenant si vous voulez le débourser. Au contraire, il dit que le lecteur personnalisé créé par Sony et la façon dont il interagit avec le système global de gestion des données PS5 le rendent plus rapide et plus impressionnant du point de vue du développement que tout ce qu'un consommateur pourrait facilement acheter aujourd'hui, en particulier compte tenu du fait que les développeurs de PC ne construisent pas encore de jeux. qui profitent de ces vitesses. Cela pourrait changer à l'avenir lorsque les deux nouvelles consoles arriveront et, comme le prédit Sweeney, inspireront des mises à niveau importantes de la conception des composants PC et du développement de jeux spécifiques aux PC.Sweeney ne se contente pas de croire Sony sur parole, les ingénieurs d'Epic utilisent la console eux-mêmes. Sweeney affirme que les deux sociétés ont travaillé en étroite collaboration pendant le développement de l'UE5 et de la PS5, s'assurant que les outils de développement d'Epic soient parfaitement optimisés. La démo d'UE5d'aujourdh'ui fonctionne en temps réel unQuant à lade Microsoft, Sweeney ne dit pas que la nouvelle Xbox ne pourra pas réaliser quelque chose de similaire ; toutes deux utilisent des SSD personnalisés qui promettent des vitesses fulgurantes. Mais il affirme que la relation étroite entre Epic et Sony signifie que la société travaille plus étroitement avec PlayStation qu'avec Microsoft dans ce domaine spécifique.