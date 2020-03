“lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays”

Les commerces sont aussi touchés, à l’exception des magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureaux de tabac ou encore stations essence

Le HuffPost

CORONAVIRUS - Édouard Philippe a annoncé ce samedi 14 mars la fermeture dès minuit etde tous les, appelant les Français à “plus de discipline” face à la pandémie de coronavirus., a précisé le Premier ministre.En revanche, le premier tour des élections municipales se déroulera dimanche “comme prévu”, à condition de “respecter strictement les consignes de distanciation et de priorisation des personnes âgées et fragiles”, a ajouté Édouard Philippe, en demandant “calme” et “civisme” aux Français.“Tous les services essentiels à la vie de nos concitoyens resteront évidemment ouverts”, a indiqué le Premier ministre.Si “les transports urbains continueront de fonctionner”, le gouvernement exhorte les Français à limiter “leurs déplacements et en particulier à éviter les déplacements interurbains”.