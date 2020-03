Bonjour à tous,



Merci encore à ceux qui m'ont donné des conseils après l'achat d'une xbox one S. Je suis déjà un heureux possesseur d'une ps4 et d'une switch (j'adore y jouer avec mon fils de 7 ans et après avoir terminé zelda on se régale sur luigi mansion 3).



Alors pour commencer j'ai lancé le jeu Forza motosport 2, une vraie claque visuelle et enfin un bon jeu de voiture car sur ps4 honnêtement c'est le néant car Gran Turismo est un jeu de niche et Drive Club un jeu en kit assez éphémère. Que ce soit les cinématiques, les graphismes ou le gameplay le plaisir est au RDV.



Ensuite j'ai joué à Gears of War 4 ayant fini les 3 premiers... on retrouve le gameplay lourd et l'univers génial des précédent opus..... rien à dire aussi, satisfait à 100%.



Pour terminer j'ai lancé Halo 5, cinématique au petits oignons, au départ un peu surpris par les graphismes que je trouvais trop épurés, mais finalement avec le MC est l'exploration du vaisseau la nostalgie et le plaisir infini des Halo est de retour...



Au final 3 excellents jeux, des graphismes plus que corrects, une manette agréable (pas vraiment de préférence entre la DS4 et la manette Xbox), un framerate à tout épreuve....



Conclusion je suis très ravi de mon achat et j'alterne bien entre les consoles.



C'était un petit post loin de la guerre des consoles, pour dire que les deux consoles ps4/xbox one cohabitent très bien et que finalement c'est le plaisir du joueur qui est bien présent.



Merci encore