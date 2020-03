"À l’occasion des Game Awards 2019, on vous avait déjà détaillé une partie des nouveaux composants de la Xbox Series X. Par exemple, on savait déjà qu’AMD avait raflé une belle part du gâteau en y plaçant un processeur d’architecture Zen 2, ainsi qu’une carte graphique de type RDNA 2. On apprend aujourd’hui que cette combinaison permet à la Series X de disposer d’une puissance de calcul de 12 téraflops, le nouveau terme à la mode.



Si la formule semble barbare, sachez que les téraflops ne sont qu’une unité de calcul qui permet de déterminer la puissance d’un ordinateur ou d’une console. En gros, c’est un peu les « bits » des années 80/90. Plus le nombre de flops est élevé, mieux la configuration gère des opérations dites « complexes ». À ce petit jeu, la Xbox Series X et ses 12 téraflops s’imposent comme la console la plus puissante jamais fabriquée, loin devant la future PS5 et son GPU développant 9,2 téraflops. Est-ce que ça veut dire que la Series X est bien plus performante que sa concurrente ? Pas du tout. (la suite dans l'article )."