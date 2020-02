Genshin Impact, nouveau jeu du studio chinois derriere le succes mobile Honkai Impact, se redevoile via une nouvelle video chez IGN Japan. Tres inspiré par le dernier Zelda a beaucoup de niveau, Genshin Impact sortira mondialement sur PlayStation 4, Switch, PC, iOS et Android en 2020.

posted the 02/27/2020 at 02:26 PM by guiguif