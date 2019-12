Multi machines

Dans les années 90, il y a eu une dualité qui a marqué les esprits de ceux qui ont connu cette génération, celle des 32bits. Deux constructeurs, deux consoles qui sont restées gravées dans les mémoires, et qui ont engendré un combat ayant longtemps fait rage malgré la mort rapide de l'une des 2 machines. Et ça continue encore aujourd'hui sur les forums. Je parle du combat SEGA contre SONY, la Saturn contre la Playstation.A l'époque on ne se préoccupaient pas vraiment de savoir si une machine était exploitée ou pas, juste de savoir laquelle avait les plus beaux jeux. Et à ce titre il y a toujours eu baston entre ceux qui ne juraient que par les jeux multi supports pour donner une "vérité", et ceux qui juraient pas les exclusivités pour donner une autre "vérité". Avec les années, beaucoup de choses ont été apprises, les gens ce sont un peu plus renseignés, et surtout il y a eu internet pour donner un peu plus de consistance à ce que l'on savait ou pensaient savoir.Après avoir écumé pendant plusieurs heures des forums traitant du sujet (en fait ça fait plusieurs années que je regarde mais là je me suis penché un peu plus dessus), j'ai eu envie de partager, de vous faire découvrir tout ce que j'ai pu apprendre ces dernières années, et ces dernières jours (je suis tombé sur des topics techniques vraiment pointus avec des programmeurs qui ont expliqué très précisément leur point de vue sur les architectures et les résultats de chaque machine).C'est parti.Le destin de la Saturn et de la Playstation à été plié des les premiers mois à mon sens. Déjà, le prix, la Saturn était 1200frs plus chère que la Playsation, et ça, ça faisait mal. De plus la Playstation à eu quelques arguments qui ont mit à mal la Saturn dès le lancement : ils se nomment Wipe out, Destruction Derby, et Toshinden (dans une moindre mesure Ridge Racer). Il faut bien reconnaitre qu'en face, malheureusement les jeux n'étaient pas aussi tape à l'oeil. Tout ça, entrainé par une campagne de pub chez Sony des plus efficaces (le fameux CAP). A partir de là tout s'est enchaîné : accords d'exclusivité chez Sony pour s'assurer un max de licences sur sa console, jeux poussés vers le réalisme pour être dans la tendance et toucher plus de public, communication à donf (pub) et surtout des jeux multisupports qui mettaient à l'amende la console de SEGA. C'est ce dernier point qui m'intéresse ici. Mais que s'est il donc passé pour en arriver à ce stade ? Celui où 99% des joueurs disaient que la Playstation était plus puissante que la Saturn ?La première chose à savoir c'est que les 2 fabricants n'avaient surement pas la même optique pour l'évolution des machines :-D'un côté nous avions Sony, spécialiste de la Hi-Fi, très proche du grand public, et donc des évolutions du marché.-De l'autre nous avions SEGA, spécialiste de l'arcade et du public "gamer" de l'époque.Si on devait résumer simplement et grossièrement ce qu'il s'est passé, disons que Sony, dans la conception de sa machine, à coché toutes les bonnes cases du succès, là où SEGA à fait les mauvais choix quand à l'évolution des tendances à venir. Ce dernier était sur 2 marchés concernant les jeux vidéos : l'arcade, et les machines de salon. Le problème, c'est que la Saturn reflète un peu la division de ces deux marchés, l'évolution vers la 3D pour l'arcade (avec des machines couteuses mais performantes), tout en apportant l'apogée de la 2D pour le salon (avec quelques possibilités 3D).Chez Sony, point de division, on a fait le pari de la 3D et on a quasiment tout focalisé dessus (ce n'est pas pour rien que Sony à imposé des quotas 2D/3D aux développeurs). Inutile de dire que c'est ce choix qui fut le bon (heureusement ou malheureusement libre à chacun de se faire son avis).Tout le monde connait cette histoire (enfin je pense) du SEGA qui est resté sur le cul lors de la première présentation de la Playstation, s'est retrouvé dos au mur en voyant la qualité de la 3D sur la machine de Sony, et s'est retrouvé à modifier l'architecture même de sa Saturn à la dernière minute en y ajoutant un deuxième processeur (la première console multicoeur il me semble). Le soucis c'est que cela s'est fait dans la précipitation, et du coup dans la douleur, avec un ensemble non homogène et des composants pas toujours prévus pour fonctionner à 100% entre eux.C'est de là qu'est née la célèbre réputation de la Saturn, puissante mais complexe à programmer.Car effectivement pour reprendre les termes de certains, la Saturn est une usine à gaz, une machine capable du meilleur comme du pire selon les moyens que l'on se donne dessus, mais aussi ce que l'on essaye de faire avec. Car il y a une autre phrase souvent dite la concernant : la meilleure en 2D, mais la moins bonne en 3D. Cette phrase tient tout simplement du fait que dans 99% des cas, les jeux 2D étaient meilleurs sur Saturn (notamment grâce à sa RAM), là ou à l'inverse les jeux 3D étaient à 99% meilleurs sur Playstation 1 (son architecture prévue pour, et ses effets en hardware en ont fait une bête de guerre dans ce domaine).Mais tout ça, ce sont les résultats observés dans les jeux, hors les jeux dépendent aussi des capacités et de la volonté des studios qui les développent. Qu'en est-il en réalité si on se base plus sur ce dont elles sont capables techniquement et ce qu'elles auraient pu nous offrir en étant exploitées à fond toutes les 2 ? Cette question a été débattue maintes fois sans réellement avoir de réponses par le passé, mais aujourd'hui, avec internet, on peut trouver masse d’explications et de vidéos nous expliquant tout plus en détail, sans oublier des anecdotes de développeurs qui parlent aujourd'hui de ce qu'ils ont fait hier, et dont on a enfin connaissance.Alors je l'ai dis plus haut, la Playstation de Sony à été conçue avec un maître mot : efficacité en 3D. Cette machine, c'était du pain béni pour les développeurs car elle était puissante, facile à programmer, bénéficiait de plusieurs effets en hardware (coucou la transparence), ... un jeu proposait un excellent résultat assez facilement, et donc à moindre cout (moins de temps perdu et de ressources bouffées).Du côté de la Saturn, c'était tout l'inverse avec la 3D, un cauchemars pour les programmeurs. D'une car l'architecture revisitée tardivement n'a pas permis d'avoir une bonne optimisation (très peu d'effets en hardware, devoir jongler entre les processeurs, les plans, ...), et de 2 car les kit de développements étaient moisis au lancement (SEGA a mis énormément de temps à proposer de bons outils de développement).Par contre la console de SEGA étant dès le départ pensée pour la 2D, du coup il en allait tout autre dans ce domaine, avec une console permettant des temps de chargement réduits, des sprites plus gros, une animation plus fluide, et surtout plus de personnages à l'écran. Je ne parle même pas de l'ajout des cartouches de RAM qui enfonçaient le clou sans laisser de chances à sa concurrente. Le soucis, c'est que le marché étant parti vers la 3D, donc forcément, ce n'est pas l'aspect 2D qui a prévalué lorsque les gens comparaient les 2 consoles. La Saturn est donc restée avec cette image de machine moins puissante que sa concurrente.Si on rentre un peu plus dans la technique des 2 consoles, et sans allez non plus dans un jargon incompréhensible pour 95% des personnes, on peut retirer plusieurs petites choses qui ont fait la différence niveau 3D sur le rendu des jeux. Voici quelques uns des avantages de chacune des machines :Playstation :-Simplicité de programmation. Comme dit plus haut, la machine a une architecture fermée avec beaucoup de choses programmées en hardware. L'intérêt ? C'est qu'obtenir un bon résultat est plus simple, plus rapide, et plus économique que sur la concurrente. Pas besoin de programmer les effets de transparence par exemple, elle les gère en natif, pas de problème entre certains composants comme les VDP de la Saturn qui empêche certains effets multi-plans. C'est le principal argument de la machine, celui qui lui a permit d'avoir des jeux 3D multisupport supérieurs dans 99% des cas.-Calcul des chiffres à virgule flottante (impossibles sur Saturn). Cela ne parlera pas à grand monde, mais à l'écran cela se traduit par une meilleure jonction des polygones, notamment sur les sols ou l'on assiste souvent à des chevauchements sur Saturn (il suffit de regarder le sol sur SEGA Rally au moment où l'on franchit la ligne d'arrivée).-Meilleur système de décompression. Ca on l'a bien vu sur les cinématiques, la PS1 permettait des cinématiques fluides en plein écran, là où la Saturn se retrouvait souvent avec des bandes noires sous peine de subir des ralentissements. Elle a bien eu une carte MPEG par la suite mais c'était un accessoire.-Gestion de polygones triangulaire. C'est con, mais quand il s'agit de faire un modèle 3D, avoir des polygones à 4 faces comme le gérait la Saturn, ca devenait très vite compliqué, et c'est un des points sur lesquels la Playstation était bien plus permissive. Les formes étaient plus simples à obtenir sur la machine de Sony dans 95% des cas (certains jeux à l'inverse comme les Duke Nukem, Exhumed, ... se prêtaient mieux aux quadrilatère) ce qui a permit de bien meilleures modélisations 3D, surtout pour les jeux multisupport.Saturn :-Architecture ouverte. Ca c'est surement la résultante des modifications hardware apportées à la dernière minute à la console. Mais vu le bordel que cela a causé, pourquoi le mettre dans les qualités ? Tout simplement car la Saturn était la seule à permettre de dériver la puissance des différents composants pour en faire une autre utilisation. Le meilleur exemple a été donné par Yu Suzuki, lorsqu'il a parlé de son travail sur Virtua Fighter 3 avant qu'il ne soit annulé. Alors qu'il en avait marre d'entendre dire que la console était moins puissante que sa concurrente en 3D, il s'est décidé à convertir Virtua Fighter 3 en utilisant à fond les capacités de la machine. Pour cela il a utilisé des méthodes impossible sur la console de Sony, comme le fait de dériver le surplus de puissance du processeur sonore (plus performant que sur PS1) afin de s'en servir sur les graphismes et l'animation. Il était parvenu à faire tourner le jeu à 750000 polygones texturés secondes pour 30fps et pensait pouvoir encore aller plus loin avant que SEGA n’annule le projet. A titre de comparaison aucun jeu PS1 n'a réussi à atteindre le score théorique de 180000 polygones texturés.-Puissante brute plus élevée que sa concurrente. C'est ce qui est le plus triste dans l'histoire, la Saturn est surement la machine qui aura été le moins exploitée par rapport à son plein potentiel. Sa puissance sur le papier était supérieure à celle de la PS1, et quand les développeurs se donnaient les moyens, la machine offraient de meilleurs rendus 3D que la machine de Sony (les Panzer Dragoon, SEGA Rally, Virtua Fighter 2, ...) à la même époque.-Plus de RAM. Je l'ai déjà expliqué plus haut, mais 50% de RAM en plus, ça fait de suite une sacrée différence déjà sur les jeux 2D, mais aussi sur la 3D.-Effets impossibles sur PS1, ou du moins plus performants sur Saturn. Ca c'est le deuxième effet Kiss Kool de l'architecture compliquée mais ouverte, on a souvent parlé des problèmes que cela à causé, mais certains développeurs à l'image de Traveler Tales qui travaillaient sur les 2 consoles ont expliqué que quand on cherchait un peu il y avait des rendus impossibles à avoir sur PS1 en 3D. La Saturn permettait un meilleur gouraud shading (procédé d'ombres qui permet de lisser les polygones à l'image) et avait la possibilité de gérer des effets de reflets impossibles à faire sur la machine de Sony.-Meilleure méthode de calcul. Si la Saturn est perdante sur un point avec l'absence de calcul des virgules flottantes, elle arbore à l'inverse un meilleur fonctionnement sur les calculs de façon globale. Il en résulte des soucis sur PS1 qui n'existent pas sur Saturn, ou moindres comme par exemple le full screen dithering. C'est un petit détail sur un cathodique (on le voit peu sur ces écrans), mais qui s'avère immonde sur un LCD, il s'agit d'un effet de tramage sur la machine de Sony qui n'existe pas sur Saturn.Vous l'aurez compris en lisant ces quelques lignes, même si cela ne se traduit pas dans les jeux, techniquement chacune des consoles à de solides arguments, et de gros défauts par rapport à sa concurrente. Mais pourquoi alors dit on toujours qu'il n'y a pas de jeux 3D Saturn plus beaux que leurs homologues sur Playstation ? Et bien il y a plusieurs raisons à cela, mais avant d'y venir, il faut rétablir une vérité.Si dans l'ensemble il est plutôt vrai qu'aucun jeu 3D sur Saturn n'atteint la qualité des plus beaux jeux 3D sur Playstation (personne n'a vu un Vagrant Story tourner sur Saturn), il y en a pourtant bien un qui tourne sur la machine de SEGA et qui n'a jamais été dépassé techniquement, il s'agit de Virtua Fighter 2. En effet, le jeu de combat de SEGA est le seul jeu de cette génération à tourner en haute résolution (640x480), à 60 images seconde, tout en ayant des polygones texturés. A titre de comparaison, Tobal 2, qui est la plus grosse réalisation dans le domaine sur la PS1, tourne lui aussi à 60 images seconde et en haute résolution, mais pour parvenir à ce résultat il a du sacrifier les textures et se contenter d'une utilisation outrancière de gouraud shading pour cacher la misère.Virtua Fighter 2 reste donc la plus grosse prouesse des 32bits, et seul Virtua Fighter 3 aurait pu le détrôner s'il n'avait pas été annulé. On pourrait aussi parler de Sonic R, véritable prouesse technique, mais je ne suis pas parvenu à trouver de comparatifs techniques précis, juste des documents expliquant grossièrement que le jeu est supérieur à tout ce qui se fait dans le domaine sur PS1 et N64.Revenons donc à cette histoire de jeux 3D toujours plus beaux sur PS1. Comme je le disais avant, en dehors de Virtua Fighter 2 qui est une exception, on ne peut nier qu'aucun des plus beaux jeux 3D Saturn ne rivalise avec les plus beaux jeux 3D de la PS1. Il y avait plusieurs raisons à cela :1°) La première chose, c'est bien évidemment la durée de vie des 2 consoles. La Saturn n'a été exploitée que jusqu'en 97/98 pour les derniers gros jeux, là où la Playstation à vu des jeux sortir encore quelques années plus tard. Il est tout à fait logique que les derniers jeux PS1 soient bien plus beaux que les derniers jeux Saturn sortis 3 ans plus tôt (il suffit de comparer un jeu PS1 de 2000 comme Vragrant Story à un jeu PS1 de 1998 comme MGS pour s'en rendre compte). Non seulement les programmeurs acquiert de l'expérience sur la machine, mais en plus les kits et outils de développement continuent d'évoluer.A ce titre, il faut préciser que si l'on compare les jeux sortis sur une même année, certaines exclusivités Saturn en 3D étaient plus abouties que celles sur PS1.2°) La complexité de la console est la seconde. La Saturn demandait d'énormes efforts pour parvenir à un excellent résultat, et malheureusement tout les studios n'étaient pas prêts, ni capables de le faire. La plupart des petites structures n'en avaient clairement pas les moyens, et même pour les grosses c'était un chemin de croix. Il faut savoir que les polygones de la Saturn étaient en réalité des sprites, ce qui explique pourquoi certains ont galéré sur les portages (Yukio Futatsugi à expliqué lors d'une conférence comment ça fonctionnait).3°) Le dernier point est le non succès de la console. Et c'est là qu'est le plus gros du problème. Car qui dit machine complexe dit plus d'efforts, et donc plus de temps passé sur le jeu. Pour rentabiliser ce temps, il faut forcément que les ventes suivent, hors une machine qui ne se vend pas ou mal, ne permet pas de rentabiliser ce surplus de temps.Le maître mot sur Saturn devient alors "concessions". Et voilà comment la Saturn s'est retrouvé avec des jeux biaisés par rapport à sa concurrente. Quand un développeur devait sortir un jeu sur les 2 machines, quel était l'intérêt de bouffer des ressources supplémentaires sur la version Saturn alors que celle-ci se vendrait moins ? Il n'y en avait pas, et au final, on se retrouvait comme je l'ai dis plus haut avec un ratio de 99% de jeux 3D supérieurs sur PS1. C'est un peu ce qu'il s'est passé avec les jeux multi 360/PS3, où la 360 bien que moins puissante, a récupéré une grosse partie des supérior versions, tout simplement parce que la PS3 était trop complexe et demandait des ressources supplémentaires.En voyant le 99% que j'avance plus haut, vous allez me dire "Et qu'en est-il du 1% restant ?" Très bonne question qui trouve sa réponse dans les studios qui ce sont donnés la peine de s'acharner sur la machine. Au prix de gros efforts, certains ont réussi à faire cracher les tripes de la console pour accoucher de versions équivalentes, voir plus abouties sur Saturn. On pourra citer par exemple le cas de Core Design, avec un Tomb Raider moins fin sur Saturn mais plus stable (moins de clipping) et avec des effets de lumière absents sur PS1, et surtout Lobotomy Software (Exhumed, Duke Nukem 3D, Quake, ...) qui ne cachait pas le fait que la machine de SEGA était plus performante pour peu que l'on se donne la peine de la maîtriser, et qui l'a démontré avec ses jeux.En fin de compte si la base du problème est la faute de SEGA avec une Saturn mal optimisée, le résultat final dépendait avant tout de la volonté et des moyens du studio pour en tirer la quintessence. Plusieurs développeurs ont expliqué que la Saturn était plus permissive et plus puissante que la Playstation au final, mais qu'il était très difficile de parvenir à en tirer profit. 3 exemples :-Yu Suzuki a développé Virtua Fighter 3 avec l'optique de montrer que la console était plus puissante que sa concurrente et que son architecture permettait des folies impossibles sur PS1.-Lobotomy Software avait aussi expliqué que "La Saturn pouvait surpasser la Playstation à condition de plonger dans les entrailles de son architecture"-Et enfin je ne peux parler de tout ça sans citer les quelques lignes de Jon Burton, responsable du studio Traveler Tales, lors d'une interview (Pix'n Love n°26) au sujet de l'un des plus beaux jeux de la gen (le plus beau dans son domaine en tout cas), Sonic R : "Il est facile de développer sur Playstation, mais vous atteignez rapidement la limite des polygones affichables (et donc les performances intrinsèques de la bête). Il y a bien quelques astuces pour améliorer le rendu global d'un jeu mais c'est à peu près tout. Sur Saturn, le démarrage est complexe. Il est difficile de se familiariser avec les outils à disposition mais les 2 processeurs de la console, ainsi que la qualité des effets de transparence font que l'on peut optimiser la vitesse d'animation et le rendu visuel du jeu. Il faut juste que tous les éléments soient utilisés ensembles correctement. La technique Pixie Dust employée avec Sonic R réduirait à près de 10 images par secondes (voir moins) la vitesse d'affichage sur Playstation, tandis que la réflexion de l'eau est pratiquement impossible sur cette même console. Qui plus est, la Saturn à un meilleur gouraud shading, ce qui autorise un éclairage beaucoup plus fin et lisse."Difficile de contredire le bonhomme quand son studio réalise sur Saturn un jeu de course 3D au dessus de ses concurrents, Mario Kart 64 compris.On entend de temps en temps parler de jeux Playstation irréalisables sur Saturn, mais aussi de jeux Saturn qui ne pourraient tourner sur PS1 (les Panzer Dragoon), et beaucoup posent encore la question. La seule chose que l'on puisse dire aujourd'hui en fin de compte, c'est que l'on pourrait porter chaque catalogue sur la machine concurrente, mais que le résultat ne serait pas le même.Pour conclure, effectivement, sur le papier, et entre les mains de talentueux studios, la Saturn est capable de faire mieux que sa concurrente, que ce soit en 2D ou en 3D. Seulement sa conception boiteuse ayant entraîné une optimisation désastreuse, les premiers jeux 3D ont eu beaucoup de mal à se montrer sous leur meilleur jour. S'en est suivi un manque de succès qui aura fini d'achever le travail sur une machine qui n'aura pas pu montrer tout ce qu'elle avait sous le capot. Le résultat est sans appel, si la machine pouvait battre sa concurrente sur les 2 terrains, au final seule la 2D s'est montrée à son meilleur niveau. La grande majorité des jeux en 3D aura montré une PS1 reine du bal, entraînant la réputation de console faible dans ce domaine pour SEGA.Sony a été plus intelligent, plus prévoyant concernant l'avenir et les tendances de la deuxième moitié des années 90. La Playstation, en dehors de sa fiabilité désastreuse, et de sa puissance plus légère, s'est largement imposée avec une direction plus juste, et une conception exceptionnelle ayant engendré des jeux 3D impressionnants pour l'époque, qui n'ont cessé de s'améliorer au fil des années. SEGA aura perdu gros dans l'histoire (vaincu par un petit nouveau), mais comme on dit, c'est le jeu.