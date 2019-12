Gamergen

En clair, à compter de demain et pendant, vous pourrez essayer 13 démos inédites de titres récents ou à venir via Steam, les heureux élus étant listés ci-dessous.System Shock (Nightdive Studios)Eastward (Pixpil/Chucklefish)Spiritfarer (Thunder Lotus)Moving Out (SMG Studio/Devm Games/Team17)Röki (Polygon Treehouse/United Label)Chicory (Greg Lobanov)Wooden Nickel (Brain&Brain)Haven (The Game Bakers)Heavenly Bodies (2pt Interactive)Acid Knife (Powerhoof)The Drifter (Powerhoof)CARRION (Phobia/Devolver)SkateBIRD (Glass Bottom Games)« Il y a six ans, je misais tout ce que j'avais pour créer les Game Awards afin de célébrer notre passion pour le jeu », a déclaré Geoff Keighley, créateur des The Game Awards. « Le moment est venu de passer à l'étape suivante avec The Game Festival, une approche entièrement numérique de l'évènementiel grand public. Avouons-le : tout le monde ne peut pas assister à un salon commercial ou à un événement du genre. Le Game Festival est conçu dès le départ comme un événement sans barrières, étendant les avantages d'un événement physique à la communauté mondiale des joueurs qui regarde les Game Awards. »