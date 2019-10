Le remaster du premier Cotton s'offre un premier trailerRappelons qu'il s'agit de la version X68000 de Cotton et qu'il contiendra en plus du jeu d'epoque un mode "Score Attack" et un “Arrange Mode” en 16:9 avec des retouches visuelles, des voix et de nouvelles musiques.Sortie au Printemps 2020 sur PS4, Switch et PC.