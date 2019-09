Si vous recherchez un jeu dépaysant sur Nintendo Switch, je ne saurais trop vous conseiller Untiltled Goose Game, un jeu où vous incarnez... Une oie ! Et contrairement à Goat Simulator, point de physique de l'espace : le jeu se veut au contraire être un étonnant puzzle game ^^ ! Dispo sur Switch et PC ^^ !

posted the 09/30/2019 at 06:41 PM by suzukube