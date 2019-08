mais bien d'un nouveau jeu de la série.

Il y a les rumeurs et autres supputations, et il y a les vraies news, ces vérités tangibles que l'on peut échanger sur les réseaux sociaux sans sourciller et sans craindre qu'on vous lapide dans la cour de récré. La dernière en date nous vient de la Devcom organisée aujourd'hui au sein de la Gamescom 2019, plus précisément de Ryuichi Nishizawa en personne... c'est vous dire si on est sûr de notre coup !Selon le co-fondateur du studio Westone et créateur du jeu vidéo Wonder Boy, la série Monster World comptera bientôt un nouveau titre : grâce au succès de Monster Boy and The Cursed Kingdom du studio Game Atelier,Merci Famimax