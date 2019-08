L'Evercade nouvelle console portable "old school" sortira le 20 Mars 2020.Contrairement a beaucoup de machines du genre qui ne sont que de simples compiles d'emulateur avec des roms (souvent sans license), cette derniere fera les choses bien puisqu'elle proposera des cartouches de compiles de vieux jeux aussi bien d'arcade que de console, mais aussi d'homebrew recent comme Tanzer qui vient de sortir sur Megadrive. La console sera aussi branchable sur TVA 7 mois de la sortie il y a deja 9 compiles de prevue soit 115 jeux au total.La console coutera 69,99 euros et chaque compile devrait etre a 17,99 euros (sachant que certaines contiennent bien plus de jeux que d'autres et que certaines contiennent des jeux jamais ressortie et plutot rare).Un pack Premium avec 3 compile sera vendu 89,99 euros- Atari Collection 1- Atari Collection 2- Namco Museum 1 (Pacam, Xevious, Star Lusters ect...)- Namco Musuem2 (Tower of Druaga, Dragon Spirit, Phelios, SplatterHouse 3 ect...)- Data East Collection (Joe&Mac2, Magical Drop2, Bad Dudes ect...),- Interplay Collection 1 (Clay Fighter, Earthworm Jim, Incantation ect...)- Interplay Collection 2 (Clay Fighter 2, Earthworms Jim 2, Prehistoric Man ect...)- Mega Cat Studios Collection 1 (Coffee Crisis, Little Medusa, Tanzer ect...)- Piko Collection 1 ( Brave Battle Saga, Water Margin Jim Power, Iron Commando...)Bref une machine qui peut s’avérer sympa si la qualité suit et que d'autres développeurs suivent le mouvement.Plus d'info et l'ensembles des jeux ici https://evercade.co.uk/