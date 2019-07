Metal Wolf Chaos XD (bientot dispo sur PS4, One et PC) de From Software et remis au gout du jour par Devolver Digital sortira en boite sur PS4 via le site d'editions physiques limitées Special Reserve Games.Les précommandes débuterons en Aout, mais le titre sera aussi a première vue trouvable en magasin aux US chez Best Buy.A noter qu'il n'y aura pas de version boite sur One, un comble sachant que le jeu d'origine etait une exclue XBOX sortie uniquement au Japon.Pour rappelle il s'agit d'un jeu WTF ou vous incarnez ni plus ni moins que le président des Etat-Unis partant sauver son pays a bord d'un gros mecha.