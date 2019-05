Nintendo Difference

Le jeu de combat et visual novel Under Night In-Birth va visiblement avoir droit prochainement à une nouvelle version ou à un successeur, puisqu'un certain Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] a été récemment enregistré avec un logo par le Taiwan Digital Game Rating Committee pour deux supports : Nintendo Switch et PlayStation 4. Comme PEGI, USK, ESRB ou ACB ces dernières années, cet organisme, qui classifie les jeux pour le marché taïwanais, avait enregistré plusieurs jeux de la même façon plusieurs jours ou mois avant leur annonce.L'organisme indique que, comme pour les versions précédentes du jeu, [cl-r] est développé par French-Bread (à l'origine du célèbre jeu de combat Melty Blood, codéveloppé avec Type-Moon et reprenant des personnages issus de Tsukihime, Kagetsu Tohya et The Garden of Sinners / Kara no Kyoukai) et édité par Arc System Works. En Occident, Aksys Games, PQube et Arc System Works avaient sorti, entre 2015 et 2018, Under Night In-Birth Exe:Late sur PS3 et PC, puis Under Night In-Birth Exe:Late[st] sur PS3, PS Vita, PS4 et PC.