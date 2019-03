Tribute Games (Flinthook, Mercenary King, Wizorb...) annonce Panzer Paladin, un nouveau jeu d'action-plateforme au style 8bits (malheureusement) pour 2020.Pas d'autres infos a part qu'on pourra grimper et descendre d'un mecha, ramasser les armes ennemis, des parades et qu'il y aura encore du grappin.

posted the 03/16/2019 at 02:42 PM by guiguif