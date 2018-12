Gameblog 9/10

Jeuxvideo.live 18/20

JeuActu 18/20

JVC 16/20

Gamekult 8/10

Dire que Nomada Studio frappe fort avec son premier jeu relève du plus doux des euphémismes. D'une force évocatrice saisissante, GRIS ne mise pas tout sur les superbes visuels hallucinants de beauté de Conrad Roset, mais touche avec une remarquable justesse tous les sens en éveil, au travers d'une aventure métaphorique hors du temps. Dévoilant une à une ses cartes sans jamais tomber dans la redondance ou l'usure, ce mélange entre plate-forme, puzzle et contemplation parvient à donner le tournis en accordant avec brio des mécaniques connues au sein d'environnements écrasant de complexité, mais pourtant toujours parfaitement lisibles. Ascenseur émotionnel par excellence, GRIS profite de son propos métaphorique pour laisser toute sa place à la musique et à la contemplation, au travers d'un conte halluciné dans lequel chacun trouvera, quoi qu'il arrive, quelque chose de très personnel. En un mot comme en cent, nous sommes face à un véritable chef-d'oeuvre, tout simplement.Son esthétique singulière et ses visuels resplendissants nous transportent dans des tableaux tous plus beaux les uns que les autres. Nomada Studio a clairement le sens du détail et nous livre un univers somptueux, et cohérent dans lequel on se perd avec mélancolie et sérénité. Un titre enivrant, émouvant et relaxant, sublimé par un gameplay simple et fluide, et une bande-son délicieuse. Une courte pause de douceur pour terminer l’année en beauté.Tout comme certains poèmes peuvent marquer leurs lecteurs plus que d'épais romans, le petit Gris est incontestablement l'un des jeux majeurs de cette fin d'année 2018. Très éloignée des blockbusters et autres AAA, l’œuvre de Nomada Studio se veut à la fois artistique, élégante et intimiste. Pas de manière forcée pour plaire à un public particulier, la sincérité et l'amour du travail bien fait se dégageant de chaque seconde de l'aventure. Même dans la catégorie des jeux indés, l'aventure arrive encore à se démarquer, grâce à des graphismes aquarelles qui mettent une baffe à tous les effets "gros pixels" qu'on voit encore bien trop souvent chez la concurrence.GRIS est une aventure mélancolique brillante sur la forme. S’il propose un concept nettement plus classique sur le fond, l’ensemble s’accompagne tout de même d’idées de gameplay réussies, matérialisant une structure et une progression suffisamment bien pensées et intuitives. Sans s’avérer particulièrement brillant ou original,: un atout justifiant pleinement qu’on lui laisse sa chance en cette fin d’année chargée en jeux de qualité.