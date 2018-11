Il est de notoriété publique que NISA suite au succès de Disgaea 5 sur Switch avait totalement abandonné la Vita pour se consacrer a fond sur la PS4 et la Switch (meme lorsqu'une version Vita d'un titre qu'ils éditent existe au Japon), mais avant la fin de production des cartouches Vita située en 2019, l'entreprise semble avoir décidé de faire un geste pour la communauté les ayant supporté pendant des années en sortant en edition physique 3 de leurs jeux qui n'ont eu le droit qu'a une pauvre sortie demat en Occident l'année derniere.C'est ainsi que le 19 Mars 2019 sortirons The Longest 5 Minutes, Penny Punching Princess et The Lost Child en édition simple a 30 dollars ou collector a 50 dollars, sachant que l’édition collector de The Lost Child a peine annoncé est deja en rupture de stock sur la boutique en ligne de NISA (america).On n'a pas encore la confirmation que ces jeux sortirons en Europe, mais les version standards US sont deja precommandables sur certains sites comme Play-Asia.