Il existe un grand nombre de console qui permettent de rejouer a nos vieilles cartouches SNES, de la Retrobit, a la Retrofreak en passant par la Retron5, mais depuis quelque jour est sortie la premiere vraie SNES HD: La Super NT d'Analogue.Contrairement aux consoles cités plus haut et a la SNES Mini (qui n'utilise pas de cartouches), cette dernière n'utilise pas l'emulation logiciel pour faire tourner les jeux. La console embarque un FPGA qui est une sorte de circuit électronique programmable afin de lui faire effectuer des taches bien précises. Le FPGA de la Super Nt reproduit à l'identique le fonctionnement de la SNES tout en sortant du 1080p en HDMI. Non seulement la qualité d'image est parfaite mais en plus il n'y a pas le moindre lag et mis à part quelques très rares jeux qui peuvent encore avoir quelques glitch mineurs (qui semblent corrigeable via firmware), la retranscription est parfaite et la cerise sur le gateau c'est que la machine est compatible avec les accessoires comme le Super Gameboy.Bien evidement toutes les cartouches (jap,us et pal) sont lisibles, vous avez pleins d'options (Scanline, ratio ect) et surtout vous avez la possibilité de passer les jeux PAL en 60hz.Pour finir elle inclus la rom de Super Turrican DX, une version plus longue de Super Turrican jamais sortie faute de place sur la cartouche ainsi que Super Turrican 2, tout deux lançable sans qu'il n'y est de cartouche dans le port cartouche (a la maniere d'un Sonic sur Master System)Prix de la bete: 190 dollars (en plusieurs coloris) mais pas encore de points de ventes européens pour eviter les douloureux frais de ports.Digital Foundry a d'ailleurs fait une série de comparaisons entre la Super Nt et d'autres systèmes (une vraie SNES, l'émulateur higan, la SNES Mini) et My Life in Gaming a aussi fait sa petite video, et le verdict est sans appel: Tout simplement la meilleure machine pour jouer a ses jeux SNES sur ecran HD.