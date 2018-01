Les règles du jeu...

Information et Prévention sur l'usage

des jeux vidéo à la maison

Avant propos...En quelques décennies, les jeux vidéo ont beaucoup évolué. Nous avons pu observer des générations d'ordinateurs et de consoles se succéder, une constante amélioration des graphismes, l'apparition de la 3D et bientôt le relief...Aujourd'hui, le jeu vidéo est un média qui arrive à sa maturité et qui a pris une place importante dans notre société. Il se pratique partout, dans nos loisirs bien-sûr mais aussi dans les écoles et l'entreprise au travers d'une génération denouveaux jeux dits "serious game". Il s'adresse à tous les publics, de l’enfant au «senior».Le jeu vidéo est donc devenu un média incontournable. Depuis plusieurs années, son chiffre d’affaire est même devenu supérieur à celui du cinéma.Cette évolution n'est pas sans soulever des questionnements au sein de notre société et de la part des familles qui sont confrontées à ce média souvent méconnu des adultes et très apprécié des enfants :Quel jeu est le plus adapté ?Mon enfant ne joue-t-il pas trop ?Dois-je laisser mon ado seul dans sa chambre avec une connexion Internet ?Ce document tente de répondre à vos interrogations en vous informant sur les caractéristiques des jeux vidéo et en apportant quelques éléments de prévention des pratiques excessives.