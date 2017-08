Salut à tous, je suis sur la route du retour de la gamescom, j'ai pu essayer pas mal de jeux, surtout Xbox One X, voilà mes avis rapides :Forza 7 : grosse claque, 4K natif 60 FPS qui explose à la gueule, même en étant très près de l'écran, c'est vraiment super fin, c'était le niveau dans le désert, mon pote a testé le Nurb sous l'orage, et il a vraiment été impressionné également, le bruit de l'orage, la flotte, les éclairs, les reflets, bref c'est clairement le jeu vitrine de la One x.Super Lucky's Tale : coup de cœur du salon, super chatoyant visuellement, très fin grâce au 4K natif, excellent feeling manette en main, une petite touche Rare est à souligner, je pense le faire si j'en ai l'occasion, à 20€ ça démonte.DBZ Fighter Z : excellent, le cell shading envoie du lourd, les animations au top, les combos ont l'air bien puissant, hyper nerveux, bref je l'attends à fond.Assassin's Creed Origins (One X) : ça casse pas trois pattes à un canard, c'est jolie sans plus, textures pas folles, univers qui paraît sympa cela dit, par contre les animations et le gameplay ça n'a pas changé beaucoup, ça ne me donne pas forcément envie, le perso principal a le charisme de mon slip en fin de journée.Rise of Tomb Raider (One X) : plus fin que sur Pro, mais pas d'ecart bouleversifiant non plus, jeu qui date de 2 ans, je l'ai déjà fait 2 fois, pas beaucoup d'intérêt à mes yeux.F1 2018 (One X) : c'est fin, mais après Forza 7, ça pique, bof.L'ombre de la guerre (One X) : jolie sans plus, réchauffé du premier, rien de spécial à souligner.Titanfall 2 (One X) : rien de fou ici, c'est plus fin, ça s'arrete là.Gears 4 (One X) : c'est beaucoup plus fin que sur One classique, mais ça ne change malheureusement pas le fond du jeu, c'est toujours aussi emmerdant (la phase de jeu ou on doit traîner la caisse en duo zzzzzzzz)Quantum Break (One X avis de mon pote) : j'espère que l'écran était mal réglé car le jeu paraissait très flou d'après lui.Sonic Force : agréablement surpris vu que je m'attendais à une daube, a confirmer.Crackdown 3 (One X avis de Bibi300) : sympa à jouer 5 minutes, on retrouve l'esprit du 1, destruction de décor au minimum, pourquoi ce jeu est-il repoussé autant?Cuphead (One X avis de Bibi300) : magnifique esthetiquement, bon feeling manette en main, challenge très relevé même en simple.Project cars (PS4) : moche, framerate à la rue, à voir le gameplay.GT Sport : rassurant, propre, fluide et assez photorealiste, manque de sensation de vitesse cependant.Grosse deception du salon, 3H de queue pour Mario Odyssey, pas pu le tester du coupAvis global One X : console très petite par rapport à sa puissance, très bon point, Forza 7 est vraiment le porte étendard de la console, les jeux sont plus fin, mais pour celui qui a déjà une PS4 Pro, l'écart n'est pas hallucinant, à voir par la suite.