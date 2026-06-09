Nintendo Switch 2 : Balance ton Portage

Le Nintendo Direct fut également et de nouveau l'occasion pour les tiers de venir tenter de gratter un petit billet, rien qu'histoire d'arrondir un trimestre fiscal. Il y a un peu de tout, mais l'on retiendra surtout (en terme business) l'arrivée de, qui est quand même le plus gros succès de l'histoire des jeux occidentaux au Japon, mais également la meilleure vente tiers sur Switch 1 là-bas.Disponible en shadow-drop là de suite :18 juin :23 juin :(28 août en boîte)6 août :(2 octobre en boîte via iam8bit)8 octobre :(le 6 cet hiver)8 octobre : la totale12 novembre :Mais aussi d'ici la fin d'année :