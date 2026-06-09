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Nintendo Switch 2 : Balance ton Portage
Le Nintendo Direct fut également et de nouveau l'occasion pour les tiers de venir tenter de gratter un petit billet, rien qu'histoire d'arrondir un trimestre fiscal. Il y a un peu de tout, mais l'on retiendra surtout (en terme business) l'arrivée de Minecraft, qui est quand même le plus gros succès de l'histoire des jeux occidentaux au Japon, mais également la meilleure vente tiers sur Switch 1 là-bas.

Disponible en shadow-drop là de suite :
- Rise of the Tomb Raider
- Atelier Yumia
- SnowRunner

18 juin : Observer Redux Edition
23 juin : Devil May Cry V : Hunter Edition (28 août en boîte)
6 août : Lies of P : Complete Edition (2 octobre en boîte via iam8bit)
8 octobre : Earth Defence Force 5 (le 6 cet hiver)
8 octobre : la totale Kingdom Hearts
12 novembre : Metaphor ReFantazio

Mais aussi d'ici la fin d'année :
- Stellar Blade
- Warhammer 40.000 : Space Marine 2
- Minecraft















  • Nintendo Switch 2 : Balance ton Portage
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aeris201, gareauxloups
publié le 09/06/2026 à 21:10 par Gamekyo
commentaires (20)
kikoo31 publié le 09/06/2026 à 21:18
C'est nicolasgourry qui a fait le titre du blog?
pimoody publié le 09/06/2026 à 21:21
Minecraft c’est cool d’avoir enfin cette maj gratuite.
aeris201 publié le 09/06/2026 à 21:25
Pour celui qui joue uniquement sur l'ecosysteme Nintendo et pas ailleurs c'est parfait car tout ces portages sont des nouveautés en quelque sortes

L'ecosysteme Nintendo se suffit de plus en plus a lui meme
natedrake publié le 09/06/2026 à 21:34
Et encore, Capcom va aussi nous refiler les portages de RE2 et RE4 Remake sur S2 à l'avenir.
edgar publié le 09/06/2026 à 21:46
Je signe pour Lies of P.

Et je garde un œil sur Stellar Blade, que je pensais être un jeu Sony.

natedrake C’est une bonne chose non ? Tous les bons jeux sont les bienvenus.

D’ailleurs tu remarqueras que Capcom et Square-Enix sont à fond derrière la Switch 2, tout comme d’autres éditeurs d’ailleurs.

Bref tout se passe comme prévu quoi.
natedrake publié le 09/06/2026 à 21:50
edgar Évidemment, perso, je prends.
fdestroyer publié le 09/06/2026 à 22:02
Médaille pour le titre
liberty publié le 09/06/2026 à 22:02
aeris201 oui sur le long terme quand il y aura des promos commes sur les autres store. Parce que Payer Tomb raider plus de 25 euros quand il est partout ailleurs en ce moment a moins de 5 euros ça la fou mal par exemple.
edgar publié le 09/06/2026 à 22:04
natedrake
rendan publié le 09/06/2026 à 22:09
Ben au moins elle a des jeux on va pas s'en plaindre non plus non? Ça devient idiot sinon?
jeanouillz publié le 09/06/2026 à 22:09
Pas de Clair Obscure
Pas de Red Dead Redemption 2
Pas de mise à niveau The Witcher 3 (notamment pour annoncer l'arrivé du DLC de 2027 chez le petit artisan)
...
Dommage
maxx publié le 09/06/2026 à 22:15
jeanouillz Pour le coup ce sont des must have dans la liste
Ça arrivera sûrement, je l'espère au moins pour Clair Obscur pour le public que sur Nintendo et l'upgrade Witcher 3 car c'est pas possible pour les joueurs Switch de se trimballer la version S1 (bien que c'était un portage miracle)

Si non, bof le titre... Tant mieux que le catalogue s'agrandisse avec de bons anciens titres. Faut arrêter de devaluer les portages d'anciens titres surtout quand ce sont d'excellents titres. Ça ne vient pas remplacer des titres inédits donc bon... Bref, tant mieux pour le catalogue Nintendo et les joueurs qui n'ont soit que ça, ou recherche des alternatives portables a ces jeux
jeanouillz publié le 09/06/2026 à 22:16
maxx Oui, et j'ai été étonné de ne pas voir grand chose venant d'Ubisoft (mise à part leur remake de Rayman). Pas le remake d'Assassin's Creed, de portage de Avatar ou autres Far Cry... Vraiment étonnant
solarr publié le 09/06/2026 à 22:21
Je prends tout ce qui est en boîte !
suzukube publié le 09/06/2026 à 22:21
Cbien Tomb Raider ?
solarr publié le 09/06/2026 à 22:28
suzukube Rise of the Tomb Raider ? un excellent Lara. Mieux rythmé et plus d'idées que Shadow. Tu seras en immersion dès les premières minutes. Je l'ai fait en plus en lunettes 3D, la baffe graphique de ma vie pendant 10 ans au moins.
shanks publié le 09/06/2026 à 22:33
jeanouillz
Clair Obscur avait été leak avec Metaphor et FFXVI (par NateTheHate).

L'un a aujourd'hui été confirmé, les 2 autres suivront probablement.
solarr publié le 09/06/2026 à 22:35
Ca fait du bien de voir du lourd - même ancien - sur une console hybride Nintendo.

Par contre, ROTTR et Observer System Redux que j'ai fait en 3DVision, IMPOSSIBLE de retourner sur consoles, quelles qu'elles soient.

shanks Clair Obscur ?
suzukube publié le 09/06/2026 à 22:35
solarr Nan je l'ai terminé sur x360 et xOne je demandais le prix... Mais 27€ je vais attendre un -50% (j'suis fan de Lara Croft)
solarr publié le 09/06/2026 à 22:41
suzukube ah, j'avais compris "c'est bien" . Je vais attendre de voir le niveau de détail graphique pour me décider et du type de support bien sûr.
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Devil May Cry 5 : Special Edition
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Nom : Devil May Cry 5 : Special Edition
Support : Playstation 5
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X -
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