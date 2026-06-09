Nintendo Switch 2 : Balance ton Portage

Le Nintendo Direct fut également et de nouveau l'occasion pour les tiers de venir tenter de gratter un petit billet, rien qu'histoire d'arrondir un trimestre fiscal. Il y a un peu de tout, mais l'on retiendra surtout (en terme business) l'arrivée de Minecraft, qui est quand même le plus gros succès de l'histoire des jeux occidentaux au Japon, mais également la meilleure vente tiers sur Switch 1 là-bas.
Disponible en shadow-drop là de suite :
- Rise of the Tomb Raider
- Atelier Yumia
- SnowRunner
18 juin : Observer Redux Edition
23 juin : Devil May Cry V : Hunter Edition (28 août en boîte)
6 août : Lies of P : Complete Edition (2 octobre en boîte via iam8bit)
8 octobre : Earth Defence Force 5 (le 6 cet hiver)
8 octobre : la totale Kingdom Hearts
12 novembre : Metaphor ReFantazio
Mais aussi d'ici la fin d'année :
- Stellar Blade
- Warhammer 40.000 : Space Marine 2
- Minecraft
L'ecosysteme Nintendo se suffit de plus en plus a lui meme
Et je garde un œil sur Stellar Blade, que je pensais être un jeu Sony.
natedrake C’est une bonne chose non ? Tous les bons jeux sont les bienvenus.
D’ailleurs tu remarqueras que Capcom et Square-Enix sont à fond derrière la Switch 2, tout comme d’autres éditeurs d’ailleurs.
Bref tout se passe comme prévu quoi.
Pas de Red Dead Redemption 2
Pas de mise à niveau The Witcher 3 (notamment pour annoncer l'arrivé du DLC de 2027 chez le petit artisan)
...
Dommage
Ça arrivera sûrement, je l'espère au moins pour Clair Obscur pour le public que sur Nintendo et l'upgrade Witcher 3 car c'est pas possible pour les joueurs Switch de se trimballer la version S1 (bien que c'était un portage miracle)
Si non, bof le titre... Tant mieux que le catalogue s'agrandisse avec de bons anciens titres. Faut arrêter de devaluer les portages d'anciens titres surtout quand ce sont d'excellents titres. Ça ne vient pas remplacer des titres inédits donc bon... Bref, tant mieux pour le catalogue Nintendo et les joueurs qui n'ont soit que ça, ou recherche des alternatives portables a ces jeux
Clair Obscur avait été leak avec Metaphor et FFXVI (par NateTheHate).
L'un a aujourd'hui été confirmé, les 2 autres suivront probablement.
Par contre, ROTTR et Observer System Redux que j'ai fait en 3DVision, IMPOSSIBLE de retourner sur consoles, quelles qu'elles soient.
shanks Clair Obscur ?