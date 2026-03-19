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Shenmue III Enhanced Edition confirmé
Comme sous-entendu, Shenmue III va faire son retour chez ININ Games (qui a récupéré les droits d'édition de la franchise mais aussi de son avenir) avec une version « Enhanced » prévu on ne sait encore quand, sur PC/PS5/XBS/Switch 2. A noter que la version Switch 2 sera sur une cartouche « normale ».

Au programme :

- Quelques améliorations graphiques (textures, détails…).
- Bien meilleure fluidité.
- Temps de chargement plus rapides.
- Support DLSS/FSR.
- Davantage de PNJ à l'écran.
- Mode old-school avec la caméra à l'ancienne.
- Système d'endurance plus équilibré.
- Option pour avoir sa vie au max avant chaque combat.
- Une autre option pour augmenter le gain de thune (afin d'avoir une progression plus souple).
- Possibilité de zapper les dialogues, et fenêtre plus large pour les QTE.

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dooku, roivas, link49
publié le 19/03/2026 à 16:28 par Gamekyo
commentaires (14)
marcelpatulacci publié le 19/03/2026 à 16:33
Davantage de PNJ à l'écran.

Sans doute le plus important pour un jeu demi-open world. Les map étaient limite vide.
rogeraf publié le 19/03/2026 à 16:33
Ah ba oui ca c'est pour faire la version switch 2 et la vendre a prix fort
J'attends la version Shenmue III Enhanced extende cut Edition
benichou publié le 19/03/2026 à 16:38
N’empêche qu’à 00:11 de mémoire je n’ai pas vu encore de graphismes aussi photorealistes
roivas publié le 19/03/2026 à 16:42
- Une autre option pour augmenter le gain de thune (afin d'avoir une progression plus souple)
Ca c'est bonne nouvelle car le farming de thune c'était vraiment pour moi l'aspect le plus chiant.
jenicris publié le 19/03/2026 à 16:43
Le bide qu'il va faire à l'instar de la première version
tyler33 publié le 19/03/2026 à 16:45
Faudrait songer à sortir une compilation des 3 surtout. Le 1er a bien besoin d'améliorations de QOL.
Je suppose que Sega bloque le truc mais ce serait tellement bien.
patrickleclairvoyant publié le 19/03/2026 à 16:59
J’ai beau avoir la mise a jour gratuite sur ps5, je vais quand même prendre la version switch 2 comme un bon pigeon. Dommage que le 1 et 2 ne soient pas sur Switch
elicetheworld publié le 19/03/2026 à 17:12
Pas de game key card. Cool cependant la version switch 2 est plus chère qu'ailleurs,39,99 pour les ps Xbox pc ,54 ,99 sur switch2.ca ça s'explique du fait que le jeu soit en full physique, et que l'optimisation sur switch 2 afin que le jeu soit en 4K en mode docker coûte plus cher que faire sur les autres supports.
olex publié le 19/03/2026 à 17:25
tyler33 InIn n'a que les droits pour le 3e épisode et éventuellement un 4e. C'est tout.
oreillesal publié le 19/03/2026 à 17:42
En espérant que la figure soit en chêne dur
aozora78 publié le 19/03/2026 à 17:42
benichou bof, juste du DLSS5 sur ce personnage.
altendorf publié le 19/03/2026 à 17:53
Cela va rien changer au jeu en lui même Il a rien qui va dans son approche
geo62 publié le 19/03/2026 à 18:02
perso j'ai arrété au 2 en dreamcast , j'avais adoré , le 3 j'ai commencé mais jamais vraiment été loin
metroidvania publié le 19/03/2026 à 18:27
Cool ca sera switch 2 vu que sur cartouche et éventuellement ps5 aussi
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Fiche descriptif
Shenmue III
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Nom : Shenmue III
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Ys NET
Genre : action-aventure
Multijoueur : non
Autres versions : PlayStation 4
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