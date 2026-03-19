Shenmue III Enhanced Edition confirmé

Comme sous-entendu, Shenmue III va faire son retour chez ININ Games (qui a récupéré les droits d'édition de la franchise mais aussi de son avenir) avec une version « Enhanced » prévu on ne sait encore quand, sur PC/PS5/XBS/Switch 2. A noter que la version Switch 2 sera sur une cartouche « normale ».
Au programme :
- Quelques améliorations graphiques (textures, détails…).
- Bien meilleure fluidité.
- Temps de chargement plus rapides.
- Support DLSS/FSR.
- Davantage de PNJ à l'écran.
- Mode old-school avec la caméra à l'ancienne.
- Système d'endurance plus équilibré.
- Option pour avoir sa vie au max avant chaque combat.
- Une autre option pour augmenter le gain de thune (afin d'avoir une progression plus souple).
- Possibilité de zapper les dialogues, et fenêtre plus large pour les QTE.
Sans doute le plus important pour un jeu demi-open world. Les map étaient limite vide.
J'attends la version Shenmue III Enhanced extende cut Edition
Ca c'est bonne nouvelle car le farming de thune c'était vraiment pour moi l'aspect le plus chiant.
Je suppose que Sega bloque le truc mais ce serait tellement bien.