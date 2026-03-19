Shenmue III Enhanced Edition confirmé

Comme sous-entendu,va faire son retour chez ININ Games (qui a récupéré les droits d'édition de la franchise mais aussi de son avenir) avec une version « Enhanced » prévu on ne sait encore quand, sur PC/PS5/XBS/Switch 2. A noter que la version Switch 2 sera sur une cartouche « normale ».Au programme :- Quelques améliorations graphiques (textures, détails…).- Bien meilleure fluidité.- Temps de chargement plus rapides.- Support DLSS/FSR.- Davantage de PNJ à l'écran.- Mode old-school avec la caméra à l'ancienne.- Système d'endurance plus équilibré.- Option pour avoir sa vie au max avant chaque combat.- Une autre option pour augmenter le gain de thune (afin d'avoir une progression plus souple).- Possibilité de zapper les dialogues, et fenêtre plus large pour les QTE.