Switch 2 : le point sur les upgrades payantes

Comme déjà sous-entendu il y a quelques temps, il y aura trois types de jeux compatibles avec la Switch 2 : les exclusivités (sans compter les supports concurrents), les jeux rétrocompatibles et enfin les « Switch 2 Edition » qui sont en fait des upgrades de la Switch 1.De ce côté, si les tiers seront tout à fait libres de pratiquer leur tarif (ou la gratuité), chez Nintendo et à en croire les premiers éléments du site japonais, on devrait tourner à 10€ l'upgrade dans le cas d'un simple boost technique (comme les) et 20€ quand du contenu bonus est au programme.Pour ce dernier point, sont notamment concernés(28 août) qui inclura une extension, et(24 juillet) avec de nouveaux modes tirant partie des nouvelles fonctionnalités de la machine. Les deuxseront eux présents dès le 5 juin, avec version boîte.