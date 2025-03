Les jeux Switch deviennent des ''cartouches virtuelles'' pouvant être prêtées à des proches

Fin avril, le dashboard Switch va évoluer pour partir dans le futur, d'une certaine façon : ne parlez plus d'onglet pour chaque jeu mais de « cartouches virtuelles ». Alors le concept est ultra simple puisqu'il faudra tout simplement imaginer que chaque jeu est une cartouche, mais virtuelle, pouvant surtout être prêtée à l'entourage.Dans les faits, c'est plutôt pratique et ça va même plus loin de fait que le partage de compte puisque vous pouvez donc prêter des jeux à plusieurs personnes à la fois, mais il y a un évident paquet de restrictions :- Comme pour le physique, une « cartouche » prêtée ne sera donc plus jouable sur la console d'origine jusqu'à ce qu'elle soit « rendue ». Dans tous les cas, le prêt ne vaut que pour 14 jours avant que le jeu revienne au support d'origine. Vous pourrez ensuite le prêter à nouveau (une manière d'éviter qu'un petit malin disparaisse avec votre cartouche, même virtuelle).- Le prêt ne pourra se faire que localement. Impossible de prêter sa cartouche « virtuelle » à quelqu'un à l'autre bout de la France.- Le prêt ne fonctionne que dans un système de groupe « familial » (8 joueurs max).Reste en revanche une interrogation : le partage de compte (en mettant le sien en principal sur celle d'un proche par exemple) fonctionnera t-il toujours une fois ce système en place ?