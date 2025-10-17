EXODUS : le RPG des anciens de Bioware donne de ses nouvelles avec gameplay et visuels
Le studio Archetype Entertainment, composé pour rappel par tout un tas d'anciens de Bioware, revient donner des nouvelles de son RPG EXODUS au travers d'un gros carnet de développeurs où l'on nous fait part de quelques références clés pour ce projet, avec déjà Mass Effect (comme c'est surprenant), Horizon pour le besoin de s'adapter aux combats, et même Metroid Prime par cette volonté de nous emmener sur des territoires perdus où l'on aura l'impression d'être totalement seul (avec nos alliés néanmoins).
La vidéo (sous-titres FR disponibles) arborera d'autres points comme l'arme multi-fonction, la possibilité de tenter l'infiltration (ce qui pour le coup le différencie bien de son principal modèle) ou encore les choix moraux à faire.
Logiquement attendu pour 2026 (PC/PS5/XBS), EXODUS sera un space-opera prenant le pari de la prise en compte de la distorsion temporelle, où le temps ne se déroulera pas de la même façon entre l'endroit où vous êtes et votre foyer.
En tout cas lea videos en printemps étaient tres prometteurs...mais bon...a voir une fois sortie... les videos promos on a compris mnt... coucou perfect dark
https://www.exodusgame.com/fr-FR
tokito : à mon avis de ce côté là il n’y a pas trop de soucis à ce faire, l'univers a l'air d'être bien travaillé et très riche, même plus que Mass Effect.