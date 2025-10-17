recherche
EXODUS : le RPG des anciens de Bioware donne de ses nouvelles avec gameplay et visuels
Le studio Archetype Entertainment, composé pour rappel par tout un tas d'anciens de Bioware, revient donner des nouvelles de son RPG EXODUS au travers d'un gros carnet de développeurs où l'on nous fait part de quelques références clés pour ce projet, avec déjà Mass Effect (comme c'est surprenant), Horizon pour le besoin de s'adapter aux combats, et même Metroid Prime par cette volonté de nous emmener sur des territoires perdus où l'on aura l'impression d'être totalement seul (avec nos alliés néanmoins).

La vidéo (sous-titres FR disponibles) arborera d'autres points comme l'arme multi-fonction, la possibilité de tenter l'infiltration (ce qui pour le coup le différencie bien de son principal modèle) ou encore les choix moraux à faire.

Logiquement attendu pour 2026 (PC/PS5/XBS), EXODUS sera un space-opera prenant le pari de la prise en compte de la distorsion temporelle, où le temps ne se déroulera pas de la même façon entre l'endroit où vous êtes et votre foyer.

publié le 17/10/2025 à 06:34 par Gamekyo
commentaires (12)
shanks publié le 17/10/2025 à 06:39
C'est dommage que la DA assez générique ne parvient pas à rattraper le manque de budget graphique, mais grosse attente quand même.
ouken publié le 17/10/2025 à 08:31
mouai moi qui adore cette univers et ME la il me donne pas du tout envie... sur le 3 eme photo on voie le même perso avec les yeux vert ....il y a vraiment un truc qui cloche sur ce jeux
mrpomme publié le 17/10/2025 à 09:36
Ouken ouvre tes yeux c'est pas du tout les mêmes personnages
sasquatsch publié le 17/10/2025 à 10:28
Je l'attends de pied ferme celui là
En tout cas lea videos en printemps étaient tres prometteurs...mais bon...a voir une fois sortie... les videos promos on a compris mnt... coucou perfect dark
mattewlogan publié le 17/10/2025 à 10:45
À suivre, j’espère une bonne surprise
tokito publié le 17/10/2025 à 11:05
Le lore semble hyper solide, vu que Bioware rime avec médiocrité, j'espère vraiment qu'ils reprendront le flambeau !
https://www.exodusgame.com/fr-FR
tripy73 publié le 17/10/2025 à 11:11
ouken : je pense que c'est lié à l'outil MetaHumans de l’Unreal Engine qui rend les perso ultra générique, pas pour rien que les développeurs d’Expedition 33 ont préféré utiliser des modèles 3D personnalisés au lieu de ceux de base.

tokito : à mon avis de ce côté là il n’y a pas trop de soucis à ce faire, l'univers a l'air d'être bien travaillé et très riche, même plus que Mass Effect.
z0dd publié le 17/10/2025 à 11:37
Malheureusement être des anciens de grand studio n'est plus un gage de bon jeu . On verra bien
skuldleif publié le 17/10/2025 à 11:58
moi c'est lui que j'attend https://store.steampowered.com/app/3727390/The_Expanse_Osiris_Reborn/
zekk publié le 17/10/2025 à 12:20
Perso l'univers me botte bien
zekk publié le 17/10/2025 à 13:01
skuldleif Pareil, un très bon studio avec une très bonne licence SF, ça peut être vraiment le jeu qui pourrait mettre le studio + en valeur
lefab88 publié le 17/10/2025 à 13:17
skuldleif perso j'attend les deux avec grande impatience....si toute les promesse son tenue on auras certainement deux grand jeux.
Fiche descriptif
EXODUS
3
Ils aiment
Nom : EXODUS
Support : PC
Editeur : Wizards of the Coast
Développeur : Archetype Entertainment
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
