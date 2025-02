Première présentation de Légendes Pokémon Z-A + annonce de Pokémon Champions

Fort heureusement, le dernier « Pokémon Presents » fut l'occasion de dévoiler enfin les contours de, nouveau spin-off sauce « temps réel » prenant cette fois place à Kalos ou plus majoritairement à Lumoise City vu que l'on y trouvera directement des zones de chasse, et des dresseurs toujours là pour en découdre après un mauvais regard.On nous promet un système de combat plus élaboré au niveau du positionnement (et donc des esquives) ainsi que le retour des Méga-Evolutions. Les autres infos seront distillés au fil des mois jusqu'au lancement en fin d'année, toujours exclusivement sur Switch « 1 ».Parallèlement, Game Freak a confirmé la rumeur d'un, titre 100 % orienté sur les combats avec toutes les mécaniques centrales (capacités, types, talents), prévu on ne sait encore quand sur Switch et mobile, avec total cross-play et possibilité d'exploiter ses bestioles endormies dans l'application Home.