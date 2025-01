Black Myth Wukong : 25 millions de ventes

Niko Partners nous rapport des nouvelles depour annoncer que le titre avait dépassé les 25 millions de ventes (soit 5 millions de plus sur les 5 derniers mois) pendant que la boutique partenaire Tmall en Chine fête aussi le succès de la franchise avec l'équivalent de 410.000$ de produits dérivés vendus en seulement 3 jours, et déjà quelques ruptures de stock. Bon, les retours de consommateurs évoquent aussi des prix élevés vu la qualité de certains objets comme les figurines mais c'est une autre histoire…est censé accueillir une extension durant ce premier trimestre 2025 (bien que l'on commence un peu à douter) en plus d'une version Xbox Series dès que les développeurs seront parvenus à faire rentrer le jeu dans le modèle S.