343 Industries devient Halo Studios et embrasse l'Unreal Engine 5 pour son avenir

Beaucoup criaient à la fake news lors des premiers rapports sur le sujet, mais c'est cette fois officiel : l'heure du grand changement est venue pour 343 Industries qui annonce abandonner leur moteur maison qui n'aura donc servi que pour, embrassant désormais le fameux Unreal Engine 5 pour l'avenir de la franchise.Car la licence va perdurer et pas qu'un peu, preuve déjà avec le fait que 343 Industries est renommé « Halo Studios » avec plusieurs projets en cours de développement et un premier aperçu du rendu dans la vidéo ci-dessous.En attendant,maintiendra autant que possible la communauté avec diverses MAJ, dont l'update Halloween sous peu et (on l'a abordé ce week-end) la playlist avec la vue à la 3e personne courant novembre.- Le désormais nommé Halo Studios précise que tout ce que l'on voit actuellement sous Unreal Engine 5 ne sont que de simples essais pour dompter le moteur, sans néanmoins perdre son temps puisqu'une partie des assets créés seront exploités à l'avenir.