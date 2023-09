Final Fantasy VII Rebirth : la nouvelle bande-annonce accompagnée de la date de sortie [UP]

On s'y attendait et sans surprise,est venu cloturer le dernier State of Play avec une nouvelle bande-annonce suffisamment riche pour donner l'eau à la bouche, jusqu'à montrer des zones désormais plus larges (logique) et l'attirant Gold Saucer avec ses nombreux mini-jeux dont la course de chocobos.Et le meilleur pour la fin : ça sortira le 29 février 2024, avec pour les retardataires un bundle incluantUPDATE :- Square Enix indique que le contrat d'exclusivité ne durera que 3 mois. Attendons nous à une annonce PC au printemps 2024...