Nouvelle présentation de Black Myth : Wu Kong

Comme nous le savions depuis hier à cause d'un leak d'IGN, c'est ce même site qui nous dévoile aujourd'hui une nouvelle vidéo de gameplay pourafin de montrer ce que donnera le résultat désormais sous Unreal Engine 5 avec du « 4K/60FPS + Ray Tracing ».C'est beau, mais on n'a toujours pas la moindre visibilité concernant une fenêtre de lancement, et encore moins les supports dédiés (hors PC) même si vu la tronche du rendu, on devrait se diriger vers du full New Gen.