Dead Space Remake a son premier teaser [UP]

On s'attendait à l'officialisation du remake de, mais on sentait tout autant qu'on n'allait pas repartir avec grand-chose et malheureusement, on a eu le nez fin : un pauvre teaser qui au moins certifie qu'on parle d'une production purement « New Gen », et c'est tout.On peut néanmoins revenir sur les propos de Jeff Grubb qui spécifiait que ce type de remake serait comparable à ceux de Capcom avec, et qu'on y trouverait de nouvelles mécaniques de gameplay, certaines prises des autres épisodes, d'autres pleinement inédites.- Tout le jeu est évidemment refait sous Frostbite (rendu, aspect sonore...)- Nouveautés de gameplay- Aucun temps de chargement- Veut rester très fidèle au jeu d'origine- Améliorations des démembrements