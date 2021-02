The Legend of Zelda : Skyward Sword de retour sur Switch, et des nouvelles de BOTW2 cette année

C'est après une introduction un peu trollesque en modeque Eiji Aonuma a au moins confirmé ce qui avait été teasé il y a un bon moment, à savoir le retour dedans une édition HD qui permettra à la fois de fêter les 10 ans de cet épisode, et de mettre en place les 35 ans de la franchise.Attendu pour le 16 juillet (à plein pot), le titre aura au moins les honneurs de bénéficier d'un boost évident de la résolution, du 60FPS (et ça, c'est quand même bien) mais aussi et surtout la possibilité d'y jouer de manière standard, les inclinaisons de l'épée se faisant au joystick droit. Pour les amateurs de motion-gaming, le « gameplay Wii » sera toujours possible avec les deux joycons, même collector si vous voulez.Vous dîtes ?Nous aurons du neuf cette année, c'est promis, mais ne demandez pas plus de précisions.