Pour le PDG de Capcom, l'autre problème de Monster Hunter Wilds, c'est le prix de la PS5
Kenzo Tsujimoto, PDG de Capcom, a déjà reconnu publiquement que l'une des causes des ventes décevantes de Monster Hunter Wilds sur la longueur (seulement 500.000 unités au printemps) venait d'un manque de contenu aussi bien dès le départ qu'avec les premières mises à jour, d'où le besoin impératif de passer la seconde sur le sujet.

Mais dans une session de questions/réponses faite aux actionnaires, l'homme pointe un autre problème. Même si le PC représente désormais une large part d'audience, le Japon fait que la PlayStation 5 se maintient, temporairement ou pas, comme plate-forme lead de la franchise et que s'il était facile d'attirer en Day One ceux qui possédaient déjà la console, les choses se sont compliquées ensuite à cause du prix.

En août 2024, le prix de la PlayStation 5 de base a subi une augmentation de près de 20 % pour atteindre les 80.000 yens. « Si l'on ajoute le prix du jeu et de l'abonnement online, cela représente environ 100.000 yens [ndlr : environ 600€] à dépenser d'un coup. Ce montant est élevé, surtout pour les jeunes joueurs. »

Tsujimoto évoque donc le besoin vital de « surmonter cet obstacle », déjà on l'imagine par des promotions du jeu lui-même, et pourquoi pas la tentative d'un portage bricolé sur Switch 2. Car il le dit lui même : avec un prix d'appel de seulement 49.980 yens (environ 300€, pour la version lockée en japonais), la dernière de Nintendo a reçu un « accueil bien meilleur que prévu ».

publié le 02/09/2025 à 06:48 par Gamekyo
commentaires (38)
zekk publié le 02/09/2025 à 06:50
Comment vouloir se voiler la face un maximum, alors que le problème vient du fait qu'ils n'ont pas satisfait les demandes des joueurs et offert une moins bonne version que son prédécesseur
shanks publié le 02/09/2025 à 06:51
zekk
T'as pas lu le premier paragraphe
Avoue
zekk publié le 02/09/2025 à 06:54
shanks Si, ça va au delà des manque de contenu comme tu le dis et c'est le genre de propos qu'on tien quand on sait qu'on a fait une connerie, mais qu'on essaye de se dédouaner un minimum de certaines choses...
cyr publié le 02/09/2025 à 06:55
shanks il avouera pas, il trouvera une galipettes.


Perso, je pense pas que le prix de la ps5 est un frein au Japon. C'est juste que la ps5 est dans la continuité de la ps4 et ps3.

Une audience qui se réduit de génération en génération. Mais oui le manque de contenu , sur un jeux ultra répétitif, ça joue beaucoup.


Perso j'ai arrêter monster Hunter. Très répétitif
sonilka publié le 02/09/2025 à 07:11
Le déni. Et le fait que sur PC, la quasi totalité des joueurs aient déserté le jeu au bout de quelques semaines, faisant repasser World devant (au nombre de joueurs connectés), c'est aussi du au prix du support ?

et pourquoi pas la tentative d'un portage bricolé sur Switch 2

Une version charcutée qui ajouteraient encore plus de problèmes à ceux existants et qui sortiraient en gkc. Le tout sur une console vendue quand meme 460€. Ca ne relancerait rien du tout excepté peut etre un peu au Japon. Non le salut de Wilds passera par son extension. Si Capcom fait bien les choses.
wickette publié le 02/09/2025 à 07:16
C’est pas que le contenu:

Ils ont créé un endgame à des années lumières de celui de World:

Trop facile et monotone, focus mode, blessure: suffit de spammer les mêmes attaques en mode focus, le système de blessure est une grosse erreur de game design…Ça a tué la variété du gameplay et ces moments qui faisaient MH

Aucune motivation à farmer car les armes artian et certaines armures sont giga petées, aucune nécessité de jouer à plusieurs en ligne car TROP facile encore une fois, la plupart des quêtes en lignes sont bouclées en 10-15 minutes


Bref un combo fatal, très peu y jouent encore comparé au lancement. Ils ont voulu en faire un jeu ultra casual et accessible.

Je ne sais meme pas si l’extension pourra réparer l’ADN de ce MH


Ensuite le rendu/performance, la palette de couleurs qui ne fait vraiment pas MH, le framerate au fraise, l’éclairage/rendu très inégal, certaines textures surtout le nu udra et l’eau c’est très brouillon…faut de gros PC et ça exclut pas mal de joueurs
nyseko publié le 02/09/2025 à 07:16
C'est ce qui explique la prochaine stratégie de Sony avec une console d'entrée de gamme, ils savent que le prix est un frein et que leur prochaine console serait du même ordre de prix que la PS5 Pro.
derno publié le 02/09/2025 à 07:17
et il faut rappeler que pour un japonais le taux de change n'importe pas, à salaire réel, ditent vous que 1 euro=100 yen, c'est un peut comme une ps5 vendu 800 euro chez nous.

donc oui le prix de la ps5 est aussi un problème.
kirk publié le 02/09/2025 à 07:21
Une belle arnaque ce jeu mais ça m'apprendra.
iglooo publié le 02/09/2025 à 07:48
Même à 200 balles la PS5 je le touche pas le jeu
jenicris publié le 02/09/2025 à 07:54
C'est le jeu le soucis surtout
zoske publié le 02/09/2025 à 08:06
Qu'ils sortent MonsterHunter Wilds sur Switch 2.. qu'on rigole un peu de la gueule du jeu sur une console à 300€
geralttw publié le 02/09/2025 à 08:14
zoske Il aura globalement la gueule qu’il a sur Series S
lazer publié le 02/09/2025 à 08:20
Ce jeu est une belle deception et encore plus dans son contenu , comment ils ont pu se foirer comme ça!?

J'espere une remontada digne de CB2077 Mais avec capcom jy crois moyen
sdkios publié le 02/09/2025 à 08:38
Rien a voir avec le prix. Les gens sont prets a mettre de l'argent dans n'importe quoi tant que ca leur plait
iglooo publié le 02/09/2025 à 08:47
sdkios faux
malroth publié le 02/09/2025 à 09:12
zekk zekk entierrement raison, bcp de studios se voilent la face dans les situations pareil, ici c'est juste que pour un MH il pue du Q comparé à World par exemple.

ils ont voulu tenter un truc ou tu ne chasse plus qualisement, tout se fait en pilote auto, open world qui casse le truc pour moi, ya plus de pistage, trop de mécaniques de gameplay qui surcharge le tout, bref IMBUVABLE (pour ma part en tout cas)

et visiblement pour bcp d'autres fans qui ne reconnaissent plus la saga.

World etait la preuve qu'on pouvait faire la transition avec douceur tout en gardant l'âme de la saga.

ici ils l'ont vraiment détruite pour moi. et j'ai bien peur que ça sonne la fin de la saga s'ils continuent dans ce sens.
grospich publié le 02/09/2025 à 09:27
Franchement je sais que ça veut s'ouvrir à plus de casu possible mais là faut soit ajouter un mode difficile soit ça continue à renier sa fanbase mais faut pas venir pleurer après que les ventes baissent.

Je pense que le dicton : "a vaincre sans péril on triomphe sans gloire" prend tout son sens avec ce jeu.

Venir à bout d'un monstre qui nous fait suer, c'est l'adn de la série.
51love publié le 02/09/2025 à 09:28
Le prix de la PS5 reste un goute d'eau dans l'océan, même si c'est vrai, c'est cher et les abonnements bidons pour jouer en ligne de plus en plus.


Mais la concurrence est forte, ya bcp de jeux intéressants pour que les joueurs restent sur un titre au contenu bancale, au gameplay discutable et a l'optimisation globalement inacceptable


Il tourne très bien sur mon PC et c'est très jolie ok, mais voilà comment c'est gourmand sans être une claque non plus.

Et quand on voit toutes les concessions pour que ça tourne correctement sur console et ou sur des PC plus modestes..

Hâte de voir la tronche de la version Switch 2, tjs été convaincu qu'ils allaient skip World sur ce support pour apporter au plus vite Wilds, et ça en prend la direction vu que le portage de world aurait été très rapide.


Mais maintenant pas sur que c'était le choix le plus judicieux vu le contexte
ouroboros4 publié le 02/09/2025 à 09:31
C'est peut être aussi parce que son jeu est mal optimisé
thelastone publié le 02/09/2025 à 09:52
Mais qu'il ferme sa g***** faut admettre ses conneries c'est tout
rogeraf publié le 02/09/2025 à 09:55
Elle est po cher la PS5 PRO
yurius publié le 02/09/2025 à 09:55
Des excuses, le jeu est surtout trop facile.
kidicarus publié le 02/09/2025 à 10:10
Que Capcom en fasse un nouveau pour Switch 2; je dirais même que Nintendo devrait payer le développement d'un Monster Hunter Switch 2.
brook1 publié le 02/09/2025 à 10:26
Quel rapport ils avaient dit que le PC étaient leur plus gros marcher dorénavant dans leur logique la PS5 ne devrait pas les impacter a moins que...
kurosu publié le 02/09/2025 à 10:29
Les gars vous parlez comme si c'est lui qui a fait le jeu il est PDG , pas directeur de MH.
Et il répond aux questions dans son ensemble. Toujours ces joueurs aigris qui font le malins
rasalgul publié le 02/09/2025 à 10:58
Sainte Marie mère de dieu

Il va avoir des problèmes lui
oreillesal publié le 02/09/2025 à 11:03
Ce qui me fait peur et qui me fait dire que la licence c'est perdue, si ce n'est perdue, c'est qu'ils impute une partie de l'échec sur le manque de contenu.

Le scénario osef qui prend trop de place, des perso osef à gifler, le fait qu'on nous prenne par la main, jusqu'au déplacement, des régressions par rapport aux anciens épisodes (et pas que nouvelle formule, le Grand Camp en mise à jour ),...

Le jeu a mille et un défauts, le manque de contenu n'en est qu'un parmis tant d'autre et pas forcément le pire.

Punaise, c'est pas pratique de rédiger un message depuis un smartphone...
Tant pis pour la correction.
keiku publié le 02/09/2025 à 12:12
Il ne veulent donc pas voir le seul et unique problème du jeu, a savoir ils ont voulu viser un publique plus jeune en casualisant a l’extrême le jeu et ca n'a pas pris

car même le contenu actuel n'aurait pas été un problème si les mécanique de jeu et la difficulté, la lourdeur des perso, le world design était restée les même que celle de world et ils doivent absolument abandonner les montures
altendorf publié le 02/09/2025 à 12:34
Il est beau le déni
guiguif publié le 02/09/2025 à 12:53
Je croyais que le PC etait le marché N°1 de Capcom, il devrait s'en foutre de la PS5
kalas28 publié le 02/09/2025 à 13:17
iglooo dit ça aux pigeons qui veulent du silksong à 40 balles alors qu'il aura le gout d'un dlc au contenu identique au 1er qui lui était à 15e

les fans stupides sont prêts à mettre le prix même si c'est de l'enculade c'est comme ça.
51love publié le 02/09/2025 à 14:17
kalas28 c'est pas assez cher 40e pour Silksong

mibugishiden publié le 02/09/2025 à 14:32
Il a part tort je connais encore un certain nombre de gens qui sont encore sur PS4 et prennent pas la 5 car ils la trouvent trop cher apres tant d'années.

Apres ca empeche pas de juger la qualité de ce MH en lui meme mais faut avouer que ce soit Sony ou MS ils abusent sur le prix des consoles sur cette gen, apres 5 ans de sortie les consoles devraient au contraire baisser de 150 euros voir 200.

Le matos informatique au fil des années il baisse, il n'augmente pas.
dormir13hparjour publié le 02/09/2025 à 14:38
Ils ont fait 11 millions.
ippoyabukiki publié le 02/09/2025 à 14:38
C'est surement pas totalement faux comme analyse, mais du coup on peut aussi lui demander pourquoi capcom a visé un jeu qui cible surtout la PS5 si de base ils savaient que le parc était pas dingue et que le prix ne changerait pas ce fait.
ippoyabukiki publié le 02/09/2025 à 14:40
oreillesal non le jeu a été ultra occidentalisé pour plaire au public américain habitué à etre très guidé. Il suffit de voir les tutos interminables de la majorité des AAA actuels.
BOn en face tu as les dark soul et compagnie qui eux vont dans l'exces inverse.
En fait comme d'hab aujourd'hui, personne ne sait plus faire dans la mesure. Toujours à l'exces dans une direction ou une autre.
oreillesal publié le 02/09/2025 à 15:56
ippoyabukiki oui le jeu a été ultra occidentalisé, pour plaire au public de World notamment.
Mais en quoi ça invalide mon constat ?
