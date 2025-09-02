Pour le PDG de Capcom, l'autre problème de Monster Hunter Wilds, c'est le prix de la PS5
Kenzo Tsujimoto, PDG de Capcom, a déjà reconnu publiquement que l'une des causes des ventes décevantes de Monster Hunter Wilds sur la longueur (seulement 500.000 unités au printemps) venait d'un manque de contenu aussi bien dès le départ qu'avec les premières mises à jour, d'où le besoin impératif de passer la seconde sur le sujet.
Mais dans une session de questions/réponses faite aux actionnaires, l'homme pointe un autre problème. Même si le PC représente désormais une large part d'audience, le Japon fait que la PlayStation 5 se maintient, temporairement ou pas, comme plate-forme lead de la franchise et que s'il était facile d'attirer en Day One ceux qui possédaient déjà la console, les choses se sont compliquées ensuite à cause du prix.
En août 2024, le prix de la PlayStation 5 de base a subi une augmentation de près de 20 % pour atteindre les 80.000 yens. « Si l'on ajoute le prix du jeu et de l'abonnement online, cela représente environ 100.000 yens [ndlr : environ 600€] à dépenser d'un coup. Ce montant est élevé, surtout pour les jeunes joueurs. »
Tsujimoto évoque donc le besoin vital de « surmonter cet obstacle », déjà on l'imagine par des promotions du jeu lui-même, et pourquoi pas la tentative d'un portage bricolé sur Switch 2. Car il le dit lui même : avec un prix d'appel de seulement 49.980 yens (environ 300€, pour la version lockée en japonais), la dernière de Nintendo a reçu un « accueil bien meilleur que prévu ».
Perso, je pense pas que le prix de la ps5 est un frein au Japon. C'est juste que la ps5 est dans la continuité de la ps4 et ps3.
Une audience qui se réduit de génération en génération. Mais oui le manque de contenu , sur un jeux ultra répétitif, ça joue beaucoup.
Perso j'ai arrêter monster Hunter. Très répétitif
et pourquoi pas la tentative d'un portage bricolé sur Switch 2
Une version charcutée qui ajouteraient encore plus de problèmes à ceux existants et qui sortiraient en gkc. Le tout sur une console vendue quand meme 460€. Ca ne relancerait rien du tout excepté peut etre un peu au Japon. Non le salut de Wilds passera par son extension. Si Capcom fait bien les choses.
Ils ont créé un endgame à des années lumières de celui de World:
Trop facile et monotone, focus mode, blessure: suffit de spammer les mêmes attaques en mode focus, le système de blessure est une grosse erreur de game design…Ça a tué la variété du gameplay et ces moments qui faisaient MH
Aucune motivation à farmer car les armes artian et certaines armures sont giga petées, aucune nécessité de jouer à plusieurs en ligne car TROP facile encore une fois, la plupart des quêtes en lignes sont bouclées en 10-15 minutes
Bref un combo fatal, très peu y jouent encore comparé au lancement. Ils ont voulu en faire un jeu ultra casual et accessible.
Je ne sais meme pas si l’extension pourra réparer l’ADN de ce MH
Ensuite le rendu/performance, la palette de couleurs qui ne fait vraiment pas MH, le framerate au fraise, l’éclairage/rendu très inégal, certaines textures surtout le nu udra et l’eau c’est très brouillon…faut de gros PC et ça exclut pas mal de joueurs
donc oui le prix de la ps5 est aussi un problème.
J'espere une remontada digne de CB2077 Mais avec capcom jy crois moyen
ils ont voulu tenter un truc ou tu ne chasse plus qualisement, tout se fait en pilote auto, open world qui casse le truc pour moi, ya plus de pistage, trop de mécaniques de gameplay qui surcharge le tout, bref IMBUVABLE (pour ma part en tout cas)
et visiblement pour bcp d'autres fans qui ne reconnaissent plus la saga.
World etait la preuve qu'on pouvait faire la transition avec douceur tout en gardant l'âme de la saga.
ici ils l'ont vraiment détruite pour moi. et j'ai bien peur que ça sonne la fin de la saga s'ils continuent dans ce sens.
Je pense que le dicton : "a vaincre sans péril on triomphe sans gloire" prend tout son sens avec ce jeu.
Venir à bout d'un monstre qui nous fait suer, c'est l'adn de la série.
Mais la concurrence est forte, ya bcp de jeux intéressants pour que les joueurs restent sur un titre au contenu bancale, au gameplay discutable et a l'optimisation globalement inacceptable
Il tourne très bien sur mon PC et c'est très jolie ok, mais voilà comment c'est gourmand sans être une claque non plus.
Et quand on voit toutes les concessions pour que ça tourne correctement sur console et ou sur des PC plus modestes..
Hâte de voir la tronche de la version Switch 2, tjs été convaincu qu'ils allaient skip World sur ce support pour apporter au plus vite Wilds, et ça en prend la direction vu que le portage de world aurait été très rapide.
Mais maintenant pas sur que c'était le choix le plus judicieux vu le contexte
Le scénario osef qui prend trop de place, des perso osef à gifler, le fait qu'on nous prenne par la main, jusqu'au déplacement, des régressions par rapport aux anciens épisodes (et pas que nouvelle formule, le Grand Camp en mise à jour ),...
Le jeu a mille et un défauts, le manque de contenu n'en est qu'un parmis tant d'autre et pas forcément le pire.
car même le contenu actuel n'aurait pas été un problème si les mécanique de jeu et la difficulté, la lourdeur des perso, le world design était restée les même que celle de world et ils doivent absolument abandonner les montures
Apres ca empeche pas de juger la qualité de ce MH en lui meme mais faut avouer que ce soit Sony ou MS ils abusent sur le prix des consoles sur cette gen, apres 5 ans de sortie les consoles devraient au contraire baisser de 150 euros voir 200.
Le matos informatique au fil des années il baisse, il n'augmente pas.
BOn en face tu as les dark soul et compagnie qui eux vont dans l'exces inverse.
En fait comme d'hab aujourd'hui, personne ne sait plus faire dans la mesure. Toujours à l'exces dans une direction ou une autre.
