[LEAK] Des photos de la ''Xbox Nomade'' avec Asus [LEAK] Des photos de la ''Xbox Nomade'' avec Asus

Gros bourde de la FCC (US) ayant publié par erreur il y a quelques heures des documents révélant des tests internes de deux nouveaux modèles nomades chez Asus, la version blanche semblant être une ROG Ally 2, tandis que la noire est visiblement le fameux « Project Kennan » en collaboration directe avec Xbox, d'où d'ailleurs le bouton dédié « X » à gauche de la console.



Si l'on en croit les dernières fuites, le Project Kennan pourrait arriver d'ici la fin d'année et s'apparenterait tout simplement à une ROG Ally (à voir néanmoins le hardware) mais avec un tout nouvel OS hybride bien plus en adéquation avec le marché que le Windows vraiment pas conçu pour ce type d'expérience. Dans le pire des cas, chacun sera d'ici-là libre d'user du dual boot pour installer Steam OS.



(Désolé pour les photos où les gens ont un peu trop usé de leurs mains pleines de doigts)