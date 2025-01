[RUMEUR] Vandal assure que Starfield, Killer Instinct et Fable seront prochainement annoncés sur PS5 [RUMEUR] Vandal assure que Starfield, Killer Instinct et Fable seront prochainement annoncés sur PS5

A un moment, il n'y aura même plus besoins de « rumeurs » quand l'avenir sera totalement clair et le back-catalogue déjà transféré, mais en attendant, apprenez cette fois de la part des sources dites certaines de Vandal que d'autres annonces Xbox vers les autres supports sont en vue.



Outre Halo : The Master Chief Collection, Flight Simulator, Age of Empire II : Definitive Edition et Gears of War : Ultimate Edition, Vandal indique que les deux autres annonces proches seront Starfield (sans surprise) mais également ce bon vieux Killer Instinct, avec dans les deux cas un lancement pour cette année sur PS5 et Switch 2.



Autre point des mêmes sources : le développement de la version PS5 de Fable est déjà en cours (pour la Switch 2, rien n'est certain) et ce serait donc à l'unique bon vouloir de Xbox de faire le choix d'une sortie simultanée.