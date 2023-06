pas de dates ni meme d'annee pour inxile et compulsion

pas de gameplay ni de dates pour de multiple jeux annoncé depuis longtemps

vous les connaissez flemme de les lister

seul jeux qui ont de veritable dates le 1000 eme putin de forza et starfield un jeu repoussé d'un an

hellblade a eu un trailer qui ne fait rien de + que le precedents ,encore moins d'action que la pres VGA de 2021 ,un vague 2024 donc on va encore le revoir soit 4 presence en conf/event pour le jeu (2019 2021 2023 2023/2024? jcrois meme qu'on l'a vu en 2020 ou 2021 dans un post show)

Avowed graphismes TESO pour un first party sous UE5 ,un vague 2024



l'excellence de starfield fait que le ressenti est bon ,mais au final MS n'a pas cocher les cases requises je vois bcps de gens qui parlent de superbe conf mais pour moi spencer n'a pas repondu aux attentes point de vu first party