Switch : les cartes de crédits & Paypal ''étrangers'' ne pourront plus être utilisés sur l'eShop japonais

Il y a bien des années que l'aspect « region free » des consoles est limite devenu une obligation morale, mais l'émergence du numérique et de certaines différences majeures de prix entre les territoires a déjà obligé certaines entreprises comme Steam et Microsoft de devoir prendre des mesures « anti-radins », même si malheureusement, les solutions trouvées ont davantage tendance à impacter les pays où les prix sont moindres (avec tout simplement des hausses de tarif).



Nintendo vient lui de proposer autre chose et qu'importe si la Switch est region free et qu'il devrait en être de même pour la Switch 2 : à compter du 25 mars 2025, il sera impossible d'utiliser une carte de crédit ou un compte Paypal « étranger » pour acheter sur l'eShop japonais. Point. Après, rien ne vous empêchera de créer un compte japonais sur votre Switch FR et de naviguer sur l'eShop concerné, mais à vous de vous débrouiller ensuite pour trouver des crédits afin d'approvisionner votre porte-feuille.



L'entreprise évoque une lutte contre des « utilisations frauduleuses », une autre manière de dire qu'avec le taux de change, il est possible de récupérer certains jeux à moins cher sur l'eShop japonais. Par exemple, un Donkey Kong Country Returns HD y coûte l'équivalent de 49€ (10€ de moins que chez nous).