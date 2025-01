Le drame continue pour les AAA sur mobile Le drame continue pour les AAA sur mobile

On imaginait mal qu'il en soit autrement, et sans surprise donc, les tentatives « AAA sur mobile » continuent de flopper massivement pour bien des les termes.



Les données récupérées par MobileGamer.biz s'attardent déjà en premier lieu sur le lancement récent de Resident Evil 2 Remake (le 10 décembre 2024 sur iOS) qui n'a rapporté que 100.000$ en plus d'un mois : environ 9.500 joueurs dans le monde ont sorti la carte bleue les 4 premières semaines via une offre de lancement à 10€/$, avant que tout le monde ne prenne la fuite lorsque le prix est revenu à 40 balles (175 ventes depuis le 9 janvier, wahou).



Et ce n'est pas vraiment plus reluisant ailleurs :



- Assassin's Creed Mirage : environ 9.900 ventes

- Resident Evil 4 Remake : environ 8.800 ventes

- Resident Evil Village : environ 7.500 ventes

- Resident Evil 7 : environ 4.200 ventes

- Death Stranding : environ 14.500 ventes