[RUMEUR] Nintendo Switch 2 : reveal cette semaine pour un lancement en mai/juin [RUMEUR] Nintendo Switch 2 : reveal cette semaine pour un lancement en mai/juin

Les choses semblent s'accélérer concernant la Nintendo Switch 2 et il serait d'ailleurs temps après l'affaire de l'accessoiriste Genki. C'est cette fois le renseigné Nate the Hate qui balance les choses, très rapidement appuyé par les sources de VGC avec tout d'abord une officialisation ce jeudi 16 janvier dans le cadre d'une présentation purement hardware comme pour la Switch de première génération.



Pour ce qui concerne les jeux (et probablement la date et le prix), il faudra patienter jusqu'à fin février ou début mars. De quoi enlever tout fantasme d'un lancement pour cette année fiscale et pour cause, les sources deux deux précitées pointent pour un lancement en mai ou juin dans le pire des cas.