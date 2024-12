Sony confirme son intérêt pour Kadokawa Sony confirme son intérêt pour Kadokawa

Cela ne fera pas encore avancer l'affaire dont une finalisation peut néanmoins tomber d'un jour à l'autre, mais sachez au cas où que Sony confirme à son tour à VGC les rumeurs d'une tentative de rapprochement (rachat) de Kadowaka, en précisant que de premières discussions ont bien eu lieu entre les deux concernés mais qu'aucune décision n'avait encore été prise. Plus tôt dans la semaine, des employés de Kadokawa ont déclaré être très intéressé par ce type de rachat en raisons de problèmes avec la direction actuelle de l'entreprise.



Reste à voir vers où tout cela nous mènera mais si un accord est trouvé, et si aucun détricotage n'a lieu, Sony récupérerait donc l'un des géants japonais du cross-médias (mangas, romans, films…) en plus de la société de télécommunication Dwango et plusieurs studios comme Spike Chunsoft, Acquire et surtout FromSoftware.