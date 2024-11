Steam : les félicitations pour Dragon Quest III HD-2D, la catastrophe pour LEGO Horizon Adventures

Deux salles pour autant d'ambiance et le premier bilan de l'audience Steam deetest tombé. Pour le premier des deux, c'est champagne pour Square Enix avec un pic actuel d'environ 20.000 joueurs, le plaçant de loin comme le meilleur départ de l'histoire de la franchise sur cette plate-forme (bientôt le double de). Le chiffre grimpant au moment d'écrire ces lignes, il se pourrait même que le titre parvienne à côtoyer le pic record de, même s'il faudra prendre en compte que la version PC est sortie tardivement.Pour, c'est en revanche une totale catastrophe avec un pic d'environ 600 joueurs hier et déjà un effondrement. Sauf miracle, il s'agira du plus mauvais lancement de l'histoire des PlayStation Studios sur Steam (oui, en dessous deet) et l'un des pires dans tous les jeux LEGO. A titre de comparaison, le record de la franchise,, c'était 82.000 joueurs en simultané.