Death Stranding débarque sur Xbox Series Death Stranding débarque sur Xbox Series

Alors celle-là elle tombe comme un cheveu sur la soupe vu qu'aucun leak ne laissait envisager ce portage : la version Director's Cut de Dreath Stranding vient de débarquer sur le Windows Store... mais aussi sur Xbox Series ! Inattendu quand on sait d'où vient la licence à la base mais à notre époque... Ah et c'est dispo également sur Amazon Luna pour ceux que ça intéresse.



A noter qu'à l'instar de la version Steam, il s'agit d'un portage financé par 505 Games signifiant que les serveurs ne seront pas reliés avec la version PlayStation (Steam, EGS, Windows Store, Xbox Series et iOS).