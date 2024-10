[RUMEUR] Un remake de Rayman en développement [RUMEUR] Un remake de Rayman en développement

Au coeur de bien des mauvaises nouvelles chez Ubisoft ces derniers temps, une petite lumière émerge chez Insider Gaming : selon les sources du site, l'éditeur aurait validé il y a un certain temps un remake de Rayman (on imagine que l'on parle de l'original en 2D) avec même Michel Ancel comme consultant, un petit rôle qui néanmoins ferait grincé quelques dents en interne vu certaines affaires passées.



Coïncidence, plusieurs employés de la team Prince of Persia : The Lost Crown aurait rejoint ce chantier, quand d'autres sont partis vers Beyond Good & Evil 2 (toujours en vie donc) ou le prochain Ghost Recon.