Europe : pour les 9 premiers mois de 2024, la part du numérique atteint les 75%

Chaque année, et malgré les complaintes des amateurs de « boîtes », rien ne semble faire reculer l'inéluctable et GamesIndustry apporte sur le sujet que pour ce que l'on a vu de 2024, le dématérialisé continue doucement de repousser le physique : 75 % des ventes de jeux en Europe ont été effectuées en numérique (+12%) aussi bien sur Xbox Series (81 %, + 7%) et PlayStation 5 (68 %, +11%) pendant qu'il faudra se contenter des données de jeux tiers sur Nintendo Switch (39 %, -1%).



Si le phénomène est quoi qu'il arrive en constante hausse, rien que par le développement du parc et tout ce qu'apporte les promos numériques, la hausse plus brutale que d'habitude s'explique par le fait que de nombreux gros jeux étaient adaptés au format dématérialisé, comme Helldivers II et Warhammer : Space Marine II. Notez d'ailleurs que Astro Bot fait partie des exceptions avec davantage de ventes en physique que sur le PS Store, du moins pour l'instant.