[RAPPEL] Live Xbox spécial TGS à midi

A midi aujourd'hui même sera à suivre le live Xbox dédié au Tokyo Game Show avec le temps d'environ 50 minutes un déroulé de jeux maisons et de partenaires tiers essentiellement japonais (et plus globalement asiatiques).Comme on l'a déjà dit, en général, ce genre de show Xbox est surtout l'occasion de repartir avec de sympathiques annonces pour le Game Pass, mais diverses sources ont indiqué qu'il y aurait davantage d'intérêt cette année. De quoi tester la fiabilité des concernés.