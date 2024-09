Assassin's Creed Shadows officiellement reporté ! Assassin's Creed Shadows officiellement reporté !

L'information nous pendait au nez depuis les dernières déclarations de Tom Henderson et l'officialisation tombe par un fabuleux sens du timing (vous connaissez Ghost of Yotei ?) : Ubisoft annonce le report d'Assassin's Creed Shadows, désormais prévu pour le 14 février 2025. C'est la première fois dans l'histoire de la franchise qu'un épisode loupe les fêtes.



Infos d'importance :



- Le jeu réclame un polish supplémentaire et l'éditeur ne veut pas réitérer les couacs du lancement (décevant) de Star Wars Outlaws.

- Pas d'accès anticipé : tout le monde sera servi le même jour... et c'est le retour du Day One sur Steam !

- Pas de Season Pass !

- L'extension 1 sera offerte en bonus de précommande.