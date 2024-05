Le point PlayStation, dont désormais l'assurance que les GAAS sortiront simultanément sur PC et PS5 Le point PlayStation, dont désormais l'assurance que les GAAS sortiront simultanément sur PC et PS5

Comme précédemment annoncé, Sony PlayStation a tenu une conférence professionnelle pour faire le point de situation sur la marque, avec bien des voyants au vert malgré on le sait la problématique en cours des marges opérationnelles liées aux coûts de développement des AA, et voici ce qui en sort dans les grandes lignes :



- La PlayStation 5 est la génération la plus rentable à ce jour alors que nous n'en sommes qu'à la moitié du cycle.

- Preuve encore de l'endurance des consoles PlayStation : la PS4 représente encore aujourd'hui la moitié des utilisateurs actifs de la marque (49 millions de joueurs), même si moindre en temps de jeu brut.

- Depuis la génération PS5, les joueurs dépensent beaucoup plus en micro-transactions (+176%) surtout due à l'émergence des F2P, mais également en service (+57%) et accessoires (+34%). Chacun notera que l'augmentation des prix a un léger rapport avec cela.

- Plus important (et alarmant), malgré ces nombreuses hausses, les dépenses liées aux jeux « complets » sont en baisse de 12 %. Là encore, jeux à service et autres F2P ont un impact évident.

- Hermen Hulst fait savoir que Sony PlayStation compte se renforcer dans le développement de franchises populaires, la mise en place de jeux à service et l'expédition de titres sur « d'autres appareils » (PC et mobile évidemment).

- On nous précise d'ailleurs qu'actuellement, les expériences classiques de licences populaires et nouvelles à venir restent la priorité, complétés par les Gaas et des jeux « expérimentaux ». Il est en revanche plus clair désormais que tout comme Helldivers II, les Gaas sortiront simultanément sur PC/PS5, mais que les jeux « solo » continueront d'être publiés « en premier » sur PS5.

- Le but derrière cette manœuvre à double approche est déclaré sans détour : faire en sorte que x jeu solo trouve son audience sur PC pour que cette dernière craque ensuite pour l'achat d'une PS5 lors de la sortie d'un nouvel épisode.



Pour ce dernier point, c'est peut-être remettre en question la simple patience des joueurs PC...