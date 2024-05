Officiel : State of Play demain soir Officiel : State of Play demain soir

Le miracle a bien eu lieu, et Jeff Grubb doit encore rigoler de ses détracteurs : le State of Play aura bien lieu ce mois-ci, précisément dans la nuit du 30 au 31 mai (à minuit pile chez nous).



Plus de 30 minutes de show qui couvriront 14 jeux, dont du PSVR2 mais aussi du PlayStation Studios. On rappelle que selon les rumeurs, on peut au moins s'attendre à Concord et au prochain jeu de la Team Asobi (Astro), tandis que l'officialisation PC de God of War Ragnarok se fera pendant ou après le show selon l'humeur de Sony.