Entre technologie, Game Pass et rétro, Xbox dessine doucement ses plans Next Gen

Nous n'en sommes théoriquement qu'à la moitié de la génération de consoles chez Sony comme Microsoft, mais de premières évocations de la « Next Gen » ont déjà été lancées par Xbox, renforçant certaines rumeurs d'une arrivée anticipée pour fin 2026, ce qui expliquerait d'ailleurs l'absence de modèle mid-gen pour la marque là où une PS5 Pro relève aujourd'hui du secret de polichinelle.



Dans une nouvelle déclaration faite aux employés via mails que WindowsCentral a pu se procurer, la présidente Xbox (Sarah Bond) est d'ailleurs revenu sur le sujet en évoquant plusieurs premiers mots d'ordre pour la prochaine génération se mettant actuellement en place :



- « Le plus grand saut technologique jamais réalisé en une génération ».

- Une ouverture sur l'IA (sans entrer dans les détails).

- Une volonté d'assurer continuellement la rétrocompatibilité dans le cadre de la « préservation du JV » avec d'ailleurs la mise en place récente d'une équipe spécialement dédiée à cela.

- La stratégie continuelle du Game Pass avec en attendant l'intégration de Battle.net et la future mise en place des jeux Activision Blizzard.



Pour ce dernier point, apprenons en passant que l'arrivée de Diablo IV dans le Game Pass a permis de faire de Xbox (console et MS Store) la plate-forme leader d'audience pour cet épisode.



Rappelons que outre la Next Gen supposée être un hybride physique & cloud, Xbox devrait sortir prochainement une Series X Digital à moins cher (dont les prototypes ont fuité) ainsi qu'une console portable, même si comme on dit dans le milieu, « les plans peuvent changer ».